Наглядову раду "Укроборонпрому" очолив Володимир Горбулін.

 

Головою наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" обрали віцепрезидента Національної академії наук України Володимира Горбуліна.

 

Таке рішення ухвалили члени опікунської ради на своєму засіданні, інформує пресслужба "Укроборонпрому".

 

 

 

"За результатами засідання головою наглядової ради одноголосно обрано Володимира Горбуліна, який за відповідним рішенням і підписав контракт з новопризначеним генеральним директором концерну Юрієм Гусєвим", – ідеться у повідомленні.

 

Наглядову раду "Укроборонпрому" представляють: Володимир Горбулін – український політик, вчений, державний діяч, доктор технічних наук (1994), професор (1995), академік Національної академії наук України (1997), директор Національного інституту стратегічних досліджень (2014–2018); Валерій Іващенко – перший заступник міністра стратегічних галузей промисловості, заступник міністра оборони України у 2007–2009 роках, виконувач обов’язків міністра у 2009–2010 роках, полковник запасу; Ентоні Дж. Тетер – колишній директор Агентства дослідницьких проєктів з оборони (DARPA), ексочільник управління проєктами Агентства з інноваційних досліджень та розробок.

 

“Важливо реалізувати ефективну реформу Укроборонпрому та забезпечити розвиток ОПК України”, – прокоментував Володимир Горбулін.

 

До повноважень наглядової ради "Укроборонпрому" належить, зокрема, затвердження стратегії розвитку та напрямів діяльності концерну, а також здійснення контролю за виконанням концерном та його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.

 

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