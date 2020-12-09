Київське "Динамо" перемогло Реброва і завоювало вихід у Лігу Європи.

Київське "Динамо" під наставництвом Мірчі Луческу перемогло команду Сергія Реброва "Ференцварош" із Угорщини у шостому турі Ліги чемпіонів – матч у Києві завершився з рахунком 1:0. Синьо-жовті завершили турнір на третій сходинці в групі G і таким чином кваліфікувалися до плей-оф Ліги Європи.

"Динамо" розпочало гру доволі стримано, бо для кваліфікації до наступного раунду команді вистачало й ремісу. Відтак перша половина тайму минула без особливої переваги жодної з команд: кияни не були особливо активними в атаці, але і суперника не пускали близько до воріт. Втім, уже в середині тайму "Ференцварош" організував кілька добрих атак.

На початку другого тайму угорці знову мали оказію повести в рахунку. Та спритнішими були кияни – на 60-й хвилині забив Денис Попов. Згодом "Ференцварош" узяв ініціативу в грі, Ребров випустив свіжих гравців – та рахунок залишився незмінним.

Перше місце в групі G виборов італійський "Ювентус", котрий в останньому турі на виїзді переміг "Барселону" з рахунком 3:0, наздогнав каталонців за кількістю пунктів і випередив їх у турнірній таблиці за рахунок кращого результату в очних зустрічах. "Барса" з 15 очками на другій позиції. Обидві команди гратимуть у Лізі чемпіонів у плей-оф. Далі – "Динамо" із 4 пунктами (реміс і перемога з "Ференцварошем"). В команди Сергія Реброва – лише 1 очко.