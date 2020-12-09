В Україні рекорд добової смертності від ковіду.

Минулої доби рівень смертності від коронавірусної хвороби в Україні досягнув нового максимуму – внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, померло 276 людей. Попередній максимум протримався три тижні (за підсумками 18 листопада повідомляли про 257 померлих).
Про це йдеться в даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.
Упродовж доби зареєстрували 12 585 нових випадків коронавірусної хвороби – найвищий показник за минулі чотири доби.
Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували у Києві (1728), в Одеській (1270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.
Притім минулої доби в Україні зафіксували 14 554 одужань – на дві тисячі більше, ніж нових захворювань.
09.12.2020