Палата представників США схвалила санкції проти «Північного потоку–2».

Також конґресмени заблокували плани Трампа щодо виведення американських вояків із Німеччини

 

 

Палата представників США у вівторок, 8 грудня, більшістю голосів підтримала законопроєкт про оборонний бюджет країни на 2021 рік. За ухвалення документа виступили 335 конґресменів, проти – лише 78. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Законопроєкт передбачає надання 740,5 млрд доларів на фінансування діяльності Міністерства оборони і програм у профільних сферах, а також підвищення зарплат та грошового забезпечення причетних осіб на три відсотки.

 

Для нас же цікавим є те, що документ передбачає запровадження нових санкцій, які стосуються газпромівських проєктів «Північний потік–2» і «Турецький потік». Йдеться про штрафні заходи за сприяння продажу, оренду або надання суден-трубоукладачів для будівництва газогонів, а також за надання страхового покриття для кораблів, які беруть участь у будівництві. Про це повідомило видання The Washington Post.

 

Окрім того, деякі положення схваленого законопроєкту про оборонний бюджет не дозволять здійснити плани президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо масштабного виведення американських військовослужбовців із Німеччини. Так, чисельність військового контингенту у ФРН можна буде скоротити лише через 120 днів після надання детального звіту про наслідки такого кроку. На даний момент у Німеччині дислоковано близько 35 тисяч солдатів і офіцерів армії Сполучених Штатів. Трамп пояснив можливе виведення близько 12 тисяч американських вояків боргом Німеччини перед НАТО.

 

Тепер документ чекає голосування в Сенаті. Трамп неодноразово погрожував накласти вето на документ. Ухвалення оборонного бюджету всупереч вето президента потребуватиме підтримки двох третин членів Палати представників і Сенату.

09.12.2020

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