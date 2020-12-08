МОЗ іще не отримав вакцин від ковіду – але вже згрупував чергу.

Міністерство охорони здоров’я склало графіки майбутньої вакцинації українців від COVID-19 та визначило пріоритетні для щеплень категорії населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

З його слів, МОЗ працює над якомога швидшим отриманням вакцини.

"На минулому тижні, в п’ятницю, я підписав технічні документи з глобальною ініціативою COVAX на отримання вакцини. Ми повинні її отримати в першому півріччі 2021 році, розраховуємо на кінець першого – початок другого кварталу. Ми повинні отримати 8 млн доз", – заявив Степанов.

"Ми наполегливо працюємо над якомога швидшим отриманням вакцини. Ми чітко розуміємо і склали відповідні графіки вакцинації. Ми розклали всіх людей по пріоритетах, вважаємо, що пріоритетними групами населення повинні бути люди, які входять до групи ризику… це наші медики, наші освітяни, працівники Нацполіції та група ризику за віком та станом здоров’я – люди, які мають супутні захворювання та старші 60 років. У пріоритеті – люди старшого віку, які достатньо важко переносять цю важку хворобу", – додав міністр.

5 грудня Степанов заявив, що перші 8 млн доз вакцини від COVID-19 можуть доставити в Україну не раніше кінця першого кварталу 2021 року. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

6 грудня голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко повідомив, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.