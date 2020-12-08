У Вірменії проходять масові акції протесту з вимогою демісії прем’єра.

У Єревані протестувальники паралізували роботу метрополітену й заблокували центральні вулиці.

 

 

На площі Свободи в Єревані на антиурядову акцію опозиції зібралися у вівторок, восьмого грудня, десятки тисяч людей. Учасники заходу вимагають демісії прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Про це повідомив інформаційний портал News.am. Нагадаємо, що восьмого грудня о 12:00 закінчився термін, наданий опозицією Пашинянові для складання повноважень.

 

Протестувальники перекрили центральні та периферійні вулиці вірменської столиці. Частина учасників акції громадянської непокори дійшла до будівлі уряду, скандуючи «Вірменія без Нікола!» і «Нікол – зрадник!», «Нікол продав наші землі!». Поліція затримала кілька демонстрантів на центральному проспекті Маштоца, відтісняючи протестувальників з інших вулиць.

 

Група опозиційних активістів заблокувала рух потягів у єреванському метрополітені. Про це повідомила журналістам прессекретарка метрополітену Татев Хачатрян. «На даний момент на станції метро "Горцаранаїн" проводиться акція, через що припинена нормальна робота всього метрополітену. Поки що не знаємо, коли метро нормально функціонуватиме», – нарікала вона.

 

Акції протесту проходять також в інших містах Вірменії. Зокрема, в місті Арарат (за 60 км від Єревана) дійшло до сутички між прихильниками і противниками глави уряду, правоохоронці заарештували кількох активістів. Поліція також затримала представника опозиційної партії «Дашнакцутюн».

 

Опозиційні політики вважають, що підписана Ніколом Пашиняном дев’ятого листопада спільна заява разом із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвом та президентом Росії Володимиром Путіним про повне припинення військових дій у Нагірному Карабаху фактично стала визнанням воєнної поразки Єревана. Опоненти чинного вірменського прем'єра також покладають на нього відповідальність за економічні та соціальні проблеми республіки.

08.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Поклик
Ірина Калинець
На уродини Ірини Калинець (1940-2012) «Непідвладний безсиллю рук         тягар серця,                         що вмістило в собі цілий світ,                         перелицюваний                         на вподобу свою і волю.                         Розставлені на долоні долі                         химерні постаті,                         що звуться приятелями і недругами...»                         
06.12.20 | | Минуле
Як творяться переконання в добу бульбашок фільтрів?
Дослідження розповідає, як люди поводяться з інформацією, що суперечить їхнім переконанням.
06.12.20 | | Наука
Мама каже правду?
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Цигани до нас на Гуцульщину майже не заходили, їх тут майже не було. Але лакома й тут бували.
06.12.20 | | Дискурси
Віднайдення мови ікони
Роман Зілінко
Ікона є для розмови — з Богом, із собою, для роздумувань, для певного захисту, коли дивлячись на неї, прочитуєш символ захисту, того, що ти не один, що з тобою опікун і приклад для наслідування.
05.12.20 | | Штука
Стрункі та тлусті
Василь МАХНО
«Не біймося, наша спадщина – увесь світ». Ох, як близькі мені ці роздуми і заклики Борхеса! Сподіваюся, що не тільки мені.
05.12.20 | | Дискурси
Історія однієї мозаїки: від руйнації до створення копії «Риб»
Таймлайн руйнації і відновлення знакової львівської мозаїки: слайдшоу, створене з 36-ти світлин, зроблених фотографом Андрієм Поліковським у період з березня 2019 до вересня 2020 року.
04.12.20 | | Галичина
Молдова: спроба російського реваншу
Максим МУЛЯР
Допоки ще не відбулася інавгурація новообраної президентки Маї Санду, прихильники старого проросійського президента Ігоря Додона намагаються протягти якомога більше шкідливих для країни, але корисних для Кремля законів.
04.12.20 | | У світі
Яка культура, така й прокуратура
Володимир ПЕТРАКОВСЬКИЙ
Те, що офіс Генпрокурора та офіс Президента є насправді одним офісом, стало відомо не вчора. Не до кінця ясним лишається те, як тому зарадити.
04.12.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.