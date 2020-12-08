У Вірменії проходять масові акції протесту з вимогою демісії прем’єра.

У Єревані протестувальники паралізували роботу метрополітену й заблокували центральні вулиці.

На площі Свободи в Єревані на антиурядову акцію опозиції зібралися у вівторок, восьмого грудня, десятки тисяч людей. Учасники заходу вимагають демісії прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Про це повідомив інформаційний портал News.am. Нагадаємо, що восьмого грудня о 12:00 закінчився термін, наданий опозицією Пашинянові для складання повноважень.

Протестувальники перекрили центральні та периферійні вулиці вірменської столиці. Частина учасників акції громадянської непокори дійшла до будівлі уряду, скандуючи «Вірменія без Нікола!» і «Нікол – зрадник!», «Нікол продав наші землі!». Поліція затримала кілька демонстрантів на центральному проспекті Маштоца, відтісняючи протестувальників з інших вулиць.

Група опозиційних активістів заблокувала рух потягів у єреванському метрополітені. Про це повідомила журналістам прессекретарка метрополітену Татев Хачатрян. «На даний момент на станції метро "Горцаранаїн" проводиться акція, через що припинена нормальна робота всього метрополітену. Поки що не знаємо, коли метро нормально функціонуватиме», – нарікала вона.

Акції протесту проходять також в інших містах Вірменії. Зокрема, в місті Арарат (за 60 км від Єревана) дійшло до сутички між прихильниками і противниками глави уряду, правоохоронці заарештували кількох активістів. Поліція також затримала представника опозиційної партії «Дашнакцутюн».

Опозиційні політики вважають, що підписана Ніколом Пашиняном дев’ятого листопада спільна заява разом із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвом та президентом Росії Володимиром Путіним про повне припинення військових дій у Нагірному Карабаху фактично стала визнанням воєнної поразки Єревана. Опоненти чинного вірменського прем'єра також покладають на нього відповідальність за економічні та соціальні проблеми республіки.