Опозиція висунула ультиматум прем’єрові Пашиняну.

Вони домагаються його демісії, інакше погрожують розпочати акції протесту по всій країні.

Прихильники вірменської опозиції з Руху порятунку батьківщини в суботу, п’ятого грудня, влаштували мітинг на площі Свободи в центрі Єревану з вимогою до прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна подати до демісії. Про це повідомив вірменський інформаційний портал News.am. На акцію протесту зібралося кілька тисяч осіб.

«Ми сьогодні проголошуємо нове гасло: Вірменія без зрадника Нікола», – заявив, виступаючи на мітингу, представник опозиційної партії «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.

Потім учасники акції пройшлися ходою до урядової кам’яниці прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Там вони в ультимативній формі зажадали від нього до вівторка, восьмого грудня, скласти повноваження.

«Ми вимагаємо, щоб до 12:00 вівторка Пашинян пішов у відставку. Якщо він не піде, то ми почнемо акції протесту по всій країні», – оголосив представник партії «Дашнакцутюн» Ішхан Сагателян.

Опозиційні політики вважають, що підписана Пашиняном дев’ятого листопада спільна з президентами Росії і Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим заява про повне припинення військових дій в Нагірному Карабаху, фактично, стала капітуляцією. Опоненти Пашиняна також покладають на нього відповідальність за економічні та соціальні проблеми республіки.