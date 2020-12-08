Кількість активних випадків ковіду в Україні зменшилася на 2 тисячі .

Упродовж минулої доби в Україні виявили 10 811 нових захворювань на коронавірусну хворобу. Водночас зняли діагноз із 12 860 осіб. Таким чином у добовій статистиці число одужань перевищило кількість нових випадків учетверте за минулі десять днів.

Це випливає із даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО у вівторок.

Динаміка захворювань. Графік показує усереднене значення за попередні сім днів

За минулі сім днів в Україні виявили на 10% менше захворювань, ніж за сім попередніх. Відношення середньотижневого приросту нових випадків у порівнянні тиждень до тижня становить 0,88.

За добу найбільшу кількість нових випадків виявили в Києві (1475), в Одеській (1043), Запорізькій (948) та Полтавській (916) областях.

Відношення середньотижневого приросту нових випадків ковіду до середньотижневого минулого тижня ​(в разах)

Найбільше одужань – у Сумській (1521), Дніпропетровській (1297), Харківській (979), Рівненській (827) областях.

За день померло 195 людей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 13 928.

За добу кількість активних носіїв ковіду зменшилася на 2244. Офіційно в Україні 382 266 хворих. Найбільше – в Києві (55 579), в Одеській (37 213) і Запорізькій (30 444) областях.