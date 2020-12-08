ООН закликала Росію вивести війська з Криму.

Генеральна асамблея ухвалила щодо цього спеціальну резолюцію.

 

 

Учасники 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у понеділок, 7 грудня, ухвалили резолюцію, присвячену проблемам мілітаризації автономної республіки Крим і міста Севастополь, а також акваторії Чорного та Азовського морів. Документ підтримали 63 країни. 17 країн проголосували проти: Росія, Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Іран, Киргизстан, Лаос, М'янма, Нікарагуа, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела та Зімбабве. Ще 62 країни утрималися. Про це повідомило Radio Free Europe/Radio Liberty.

 

Резолюцію висунули 40 країн, зокрема Велика Британія, Франція, Німеччина, США, Австралія, Канада, Туреччина та країни Балтії. Укладачі резолюції закликали Росію, яка анексувала український півострів, «негайно, повністю і без висунення умов вивести свої збройні сили з Криму і невідкладно припинити тимчасову окупацію української території». Документ також закликає Росію припинити перекидання військового персоналу та передачу вдосконалених систем озброєння, включно з ядерною авіацією, ракетами, боєприпасами тощо на територію України, якою фактично є Крим.

 

«Анексія погіршує архітектуру контролю над озброєннями, в яку входять виданий Організацією з безпеки і співпраці в Європі Віденський документ 2011 року про заходи зміцнення довіри і безпеки, Договір про звичайні збройні сили в Європі, а також Договір щодо відкритого неба», – наголошується в резолюції.

 

Крім того, у документі міститься вимога до Росії припинити призов мешканців Криму до Збройних сил РФ «з порушенням міжнародного гуманітарного права», а також «мілітаризацію освіти». Укладачі резолюції скритикували Москву за включення освітніх установ Криму в російську систему військово-патріотичного виховання.

08.12.2020

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