Кандидат "ОПЗЖ" переміг "слугу народу" на виборах у Кривому Розі.

 

За результатами виборів міського голови Кривого Рогу перемогу здобув висуванець партії "Опозиційна платформа – За життя" Костянтин Павлов. За нього проголосувало понад 97,5 тисяч виборців (56,97%).

 

Як передає аґенція "Укрінформ", такі результати оголосив голова Криворізької міської ТВК Валентин Орлов.

 

 

“Увечері 7 грудня Криворізька міська територіальна виборча комісія прийняла протоколи від ТВК усіх 7 районів міста. За результатами виборів міського голови Кривого Рогу перемогу здобув висуванець партії "Опозиційна платформа – За життя" Костянтин Павлов, за якого проголосувало понад 97,5 тисяч виборців (56,97%). За конкурента Павлова, висуванця партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика проголосувало близько 70 тисяч виборців (40,49%)”, – зазначив Орлов.

 

Валентин Орлов повідомив, що 4339 бюлетенів визнані зіпсованими.

 

Усього в голосуванні взяла участь більш ніж 171 тисяча виборців.

 

Новообраний мер подякував жителям Кривого Рогу за підтримку і довіру.

 

Кривий Ріг – батьківщина президента Володимира Зеленського. Між першим і другому туром він приїжджав у місто з робочим візитом, там відбулася спільна зустріч за участі Зеленського й Шевчика.

 

07.12.2020

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