Стрілянина на кордоні: Феесбісти могли вбити громадянина України ні за що.

 

Федеральна служба Росії досі не дала доказів вчинення агресивних дій громадянином України, котрого застрелили вночі на 4 грудня на кордоні з Україною.

 

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з поклкиком на джерела у правоохоронних органах.

 

 

RFERL називає ім'я загиблого українця – Голубєв Євген Володимирович, мешканець Сумської області, народжений 01.03.1993.

 

Вбитий ніби був знаний серед місцевих правоохоронців. Був фігурантом кількох кримінальних справ, звинувачувався у хуліганстві та в розбої. Часто їздив до прикордонної з Україною Бєлгородської області, де мав друзів. Як кажуть його знайомі, неодноразово організовував там вечірки на озерах "для своїх", які полюбляють рибалити.

 

Українські правоохоронці однак мають сумнів, що Євген чинив спротив. Контрабандисти зазвичай не носять зі осбою зброї, щонайбільше – беруть тепловізор. Вважається, із прикордонниками простіше "домовитись" за гроші, аніж встрявати у стрілянину.

 

Джерело припускає, громадянин України Євген Голубєв, росіянин із походження, став випадковою жертвою прикордонників. А "розкрутка" сценарію "героїчної" операції на кордоні схожа на спробу приховати відповідальність посадових осіб ФСБ за вбивство цивільної особи.

 

Нагадаємо, 4 грудня Федеральна служба безпеки Росії повідомила, що на кордоні Росії та України сталася стрілянина. Згідно з версією відомства, троє невідомих осіб зі зброєю нібито намагалися прорватися до Росії із території України. Одну людину тоді застрелили, двоє нібито втекли назад на територію України.

 

07.12.2020

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