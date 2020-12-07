Справа Шеремета: Суд продовжив арешт Антоненку-Riffmaster'у.

 

Апеляційний суд Києва залишив під вартою Андрія Антоненка, обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

 

Про це повідомляє hromadske.

 

 

Сторона захисту наголошувала на тому, що прокуратура не довела і не обґрунтувала ризики вказані у попередньому клопотанні щодо продовження арешту, а саме – ризик втечі, переховування та тиску на свідків і потерпілих. Адвокати просили суд скасувати рішення Шевченківського суду та не обирати Антоненку взагалі запобіжний захід.

 

Бажання взяти Антоненка на поруки висловило 15 людей.

 

У залі суду та під будівлею зібралось близько сотні людей, які вимагали звільнити Андрія Антоненка з-під варти.

 

Сам обвинувачений заявив, що не збирається переховуватися і буде виконувати покладені на нього зобов’язання, у разі зміни запобіжного заходу. На питання журналістів про свій майже річний арешт зазначив: "Чи почули ви щось нове? Ні. А час, на жаль, не повернеш. Ні мені, ні моїм дітям".

 

Після оголошення рішення біля суду відбулися сутички між групою підтримкою обвинуваченого та поліцією. Активісти не пропускали "автозак".

 

07.12.2020

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