Шмигаль: Уряд оголосить локдаун у січні, перелік обмежень уже готують.

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про те, що українська влада готується оголосити локдаун у січні. Перелік карантинних обмежень підготують і оприлюднять іще цього тижня.

 

Про це Шмигаль написав на своїй сторінці у Facebook.

 

 

"У грудні посилення обмежувальних заходів не буде. Завдяки карантину «вихідного дня» нам вдалося дещо стабілізувати епідемічну ситуацію та розвантажити медичну систему. На тижні тричі кількість одужань перевищувала кількість нових хворих. Як запевнив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, наша медична система протягом грудня впорається з нинішнім навантаженням", – поінформував Шмигаль.

 

Водночас, голова уряду додав, що загальний масив захворювань продовжує збільшуватися. "З урахуванням динаміки захворюваності, припускаємо, що запроваджувати більш жорсткі карантинні заходи доведеться вже в січні", – передбачає Шмигаль.

 

Повний перелік можливих карантинних обмежень оголосять на засіданні уряду 9 грудня.

 

07.12.2020

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