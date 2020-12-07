Влада Ефіопії остаточно перемогла у війні зі загонами сепаратистів Тиграю.

Лідери сепаратистів ще переховуються в горах.

Влада Ефіопії заявила про розгром загонів Народного фронту звільнення Тиграю (НФВТ). Про це йдеться в опублікованій у понеділок, сьомого грудня, заяві офісу прем'єр-міністра Ефіопії Абія Ахмеда Алі. За його словами, розгромлені структури заколотників з НФВТ більше не мають можливості організувати будь-який опір.

«Верхівка НФВТ поширює брехню про те, що її прихильники здатні створити загрозу шляхом тривалого опору в гірських районах Тиграя. Вони також брешуть, що здійснили стратегічний відхід і зберегли всю адміністративну структуру НФВТ. Насправді заколотники розгромлені і дезорганізовані», – процитувала слова прем'єр-міністра інформаційна аґенція Reuters.

Він також зазначив, що представники НФВТ не можуть бути стороною в перемовинах, його керівництво буде заарештовано і передано в руки правосуддя. «Керівництво НФВТ намагається домогтися міжнародного посередництва з тим, щоб уникнути відповідальності і суду», – йдеться в заяві. При цьому підкреслено, що уряд Ефіопії найближчим часом в координації з ООН розпочне справу повернення в свої будинки біженців, котрі полишили Тиграй під час бойових дій, і надасть їм всю необхідну допомогу.

Військова операція федеральних військ Ефіопії розпочалася в штаті Тиграй четвертого листопада після того, як бунтівники з НФВТ напали на об'єкти Північного командування, вбили багатьох військовиків і захопили важке озброєння. Бойова фаза операції завершилася 28 листопада взяттям федеральними військами столиці Тиграя Мекеле і поверненням під контроль Аддіс-Абеби усіх великих міст і стратегічних об'єктів штату. Лідери НФВТ полишили Мекеле за кілька годин до входження в місто федеральних військ, зараз вони переховуються в горах Амба-Арадам. Генеральна прокуратура Ефіопії виписала ордер на арешт семи десятків осіб з верхівки НФВТ, вони звинувачуються в державній зраді.