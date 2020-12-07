В Україні вперше за місяць менше 9 тисяч випадків ковіду.

 

Вперше за місяць добова кількість захворювань на COVID-19 в Україні опустилася нижче дев'ятитисячної позначки. Упродовж минулої доби в Україні виявили 8 641 новий випадок коронавірусної хвороби, що також є мінімальною кількістю виявлених випадків за 40 минулих днів.

 

Згідно з даними зі системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО, епідемія найбільш інтенсивно поширюється в Києві (1526 добових випадків) і в Дніпропетровській (960) областях. Але в більшості реґіонів позканики істотно зменшилися.

 

 

За минулі сім днів в Україні виявили на 10% менше захворювань, аніж за сім попередніх. Відношення середньотижневого приросту нових випадків у порівнянні тиждень до тижня становить 0,9.

 

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що позитивна динаміка є наслідком карантину вихідного дня.

 

“За минулий тиждень захворіли понад 89 тисяч мешканців України. Починаючи з кінця серпня ми вперше отримали зменшення кількості інфікованих у порівнянні з минулим тижнем. Якщо на позаминулому тижні, тобто, з 23 по 29 листопада, у нас було 96 тисяч 936 хворих, то зараз за тиждень з 30 листопада по 6 грудня у нас 89 тисяч 322 хворих. Тобто, майже на 7,5 тисяч менше”, – сказав Степанов на брифінґу.

 

 

За добу в Україні померло 145 людей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 13 733.

 

07.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Як творяться переконання в добу бульбашок фільтрів?
Дослідження розповідає, як люди поводяться з інформацією, що суперечить їхнім переконанням.
06.12.20 | | Наука
Віднайдення мови ікони
Роман Зілінко
Ікона є для розмови — з Богом, із собою, для роздумувань, для певного захисту, коли дивлячись на неї, прочитуєш символ захисту, того, що ти не один, що з тобою опікун і приклад для наслідування.
05.12.20 | | Штука
Стрункі та тлусті
Василь МАХНО
«Не біймося, наша спадщина – увесь світ». Ох, як близькі мені ці роздуми і заклики Борхеса! Сподіваюся, що не тільки мені.
05.12.20 | | Дискурси
Молдова: спроба російського реваншу
Максим МУЛЯР
Допоки ще не відбулася інавгурація новообраної президентки Маї Санду, прихильники старого проросійського президента Ігоря Додона намагаються протягти якомога більше шкідливих для країни, але корисних для Кремля законів.
04.12.20 | | У світі
Яка культура, така й прокуратура
Володимир ПЕТРАКОВСЬКИЙ
Те, що офіс Генпрокурора та офіс Президента є насправді одним офісом, стало відомо не вчора. Не до кінця ясним лишається те, як тому зарадити.
04.12.20 | | Україна
Потемки міського самоврядування
Мар'ян ХОМЯК
Казуси з історії магістрату Судової Вишні у 1867-1914 роках
03.12.20 | | Минуле
Відкриті списки: перші ластівки
Тарас Радь
Відкриті списки – лейтмотив усієї виборчої реформи. Але як вони спрацювали у Львові?
03.12.20 | | Галичина
Торкнутись тисячоліть
Олександра Приведа
Найголовніший виражальний засіб ручного ткацтва — це його тепло, м’якість і таке неймовірне відчуття доторку до тисячоліть як до живої істоти.
03.12.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.