В Україні вперше за місяць менше 9 тисяч випадків ковіду.

Вперше за місяць добова кількість захворювань на COVID-19 в Україні опустилася нижче дев'ятитисячної позначки. Упродовж минулої доби в Україні виявили 8 641 новий випадок коронавірусної хвороби, що також є мінімальною кількістю виявлених випадків за 40 минулих днів.

Згідно з даними зі системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО, епідемія найбільш інтенсивно поширюється в Києві (1526 добових випадків) і в Дніпропетровській (960) областях. Але в більшості реґіонів позканики істотно зменшилися.

За минулі сім днів в Україні виявили на 10% менше захворювань, аніж за сім попередніх. Відношення середньотижневого приросту нових випадків у порівнянні тиждень до тижня становить 0,9.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що позитивна динаміка є наслідком карантину вихідного дня.

“За минулий тиждень захворіли понад 89 тисяч мешканців України. Починаючи з кінця серпня ми вперше отримали зменшення кількості інфікованих у порівнянні з минулим тижнем. Якщо на позаминулому тижні, тобто, з 23 по 29 листопада, у нас було 96 тисяч 936 хворих, то зараз за тиждень з 30 листопада по 6 грудня у нас 89 тисяч 322 хворих. Тобто, майже на 7,5 тисяч менше”, – сказав Степанов на брифінґу.

За добу в Україні померло 145 людей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 13 733.