Трамп заявив про впевненість у своїй перемозі на виборах.

Він зазначив, що не бажає чекати 2024 року, аби повернутися в Білий дім, бо й так не покине його.

 

 

 

Все ще чинний глава Білого дому Дональд Трамп, виступаючи в суботу, п’ятого грудня, перед прихильниками в місті Валдості (штаті Джорджія), заявив, що не бажає чекати наступних президентських виборів, аби повернути собі крісло глави держави. Таким чином він дав зрозуміти, що впевнений у своїй перемозі на виборах, які відбулися третього листопада, й продовжить всіма силами й способами доводити свою правоту. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

«Вони обдурили і сфальшували наші президентські вибори, але ми все одно переможемо на них. Наступна велика перемога для нашого руху почнеться просто тут, п’ятого січня (цього дня в штаті Джорджія пройде другий тур виборів до Сенату, – ред.). Ми збираємося повернути Білий дім, ми виграємо його знову. Ми також збираємося повернути контроль над Палатою представників. Потім, в 2024 році, сподіваюся, мені не доведеться бути кандидатом, ми збираємося знову виграти Білий дім», – процитувала аґенція слова Трампа.

 

Це перший такий виступ Трампа перед своїми прихильниками після проведення в США загальних виборів. Захід проводився на підтримку республіканців Девіда Пердью ( David Perdue) і Келлі Леффлера (Kelly Loeffler), які намагаються переобратися в Сенат. Від результату голосування п’ятого січня залежатиме співвідношення сил в Сенаті.

 

Під час свого виступу Трамп вчергове заявив про численні випадки порушень і фальсифікацій на виборах, а також знову розкритикував губернатора Джорджії Браяна Кемпа (Brian Kemp), якого раніше безуспішно закликав скликати позачергове засідання місцевих законодавчих зборів для обговорення підсумків виборів, а також забезпечити перевірку справжності підписів американців на виборчих бюлетенях. «Сподіваюся, наші законодавчі органи і Верховний суд США візьмуть справу в свої руки й врятують нашу країну», – зазначив президент.

 

Нагадаємо, що загальні вибори в США пройшли третього листопада. Згідно з оцінками провідних американських ЗМІ, демократ Джо Байден заручився підтримкою достатньої кількості електорів для перемоги над республіканцем Трампом. Офіційно ж лише два штати, де перемагає Байден, досі офіційно не затвердили результати голосування – це Колорадо та Нью-Джерсі. Щойно вони це зроблять, як Байден отримає на своєму боці 306 електорів. Але й так він вже має 283 голосів Колегії вибірників, за необхідних для перемоги 270.

 

Трамп же має до диспозиції лише 232 електориів. Проте він не визнає поразки і заявляє про намір звертатися в суди з вимогою провести перерахунок голосів виборців, оскільки, на його думку, на виборах відбулися численні порушення з боку демократів. На позицію Трампа не вплинуло наіть те, що профільне Управління з загальних питань адміністрації США фактично визнало Байдена обраним президентом і повідомило в письмовій формі про готовність надати його команді бюджетні кошти, необхідні для початку передачі справ в рамках майбутнього вступу на посаду наступного американського лідера.

06.12.2020

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