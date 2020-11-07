Джо Байден фактично виграв президентські вибори.

У активі ексвіцепрезидента достатньо електорів для проголошення його новим главою держави.

 

 

Всі провідні новинні корпорації Сполучених штатів оголосили про перемогу Джо Байдена у виборах президента США. Стало відомо, що він виграв вибори в Пенсильванії, чим забезпечив собі 273 голоси в Колегії виборців. Спочатку про це оголосили телеканали CNN, NBC і ABC News та інформаційна аґенція Associated Press, ґрунтуючись на даних підрахунку бюлетенів і своїх експертних оцінках. Дещо пізніше про це оголосив прореспубліканський канал Fox News, додавши сюди перемогу і в Неваді та Аризоні, що дає разом 290 голосів електорів.

 

На момент проголошення Байдена президентом-електом в Пенсильванії було підраховано 98% голосів, він випереджав Трампа на 34 414 голоси (0,5%).

 

Вперше в історії Сполучених Штатів віце-президентом стає жінка – Каміла Харріс.

 

Колегія виборців має офіційно обрати нового президента 14 грудня.

 

 

 

Після оголошення Байден запостив твіт:

 

Америко, для мене велика честь, що ти обрала мене лідером нашої великої країни.

Робота, яка нам належить, буде важкою, але я обіцяю вам ось що: Я буду президентом для всіх американців - незалежно від того, голосували ви за мене чи ні. 

Я збережу віру, яку ви надали мені.

 

 

Нагадаємо, що президентські вибори в США відбулися третього листопада, основними претендентами на посаду глави держави виступали демократ Джо Байден і чининй президент, республіканець Дональд Трамп. Проте голосування розпочалося ще до зазначеної дати. Цього разу через пандемію коронавіруса значна кількість виборців подали свої голоси поштою. Після закінчення голосування обидва кандидати заявили про свою перемогу. В ході підрахунку голосів, особливо обробки виборчих бюлетенів, відправлених поштою, лідерство поступово перейшло до Джо Байдена. Дональд Трамп звинуватив владу штатів, в яких вигравав його суперник, у фальшуванні і пригрозив судовими позовами. 

 

 

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