Число випадків ковіду знизилося на півтори тисячі у порівнянні з попередньою добою.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 11 590 випадків коронавірусної хвороби, що на півтори тисячі менше, аніж днем раніше. Загальна кількість виявлених захворювань зросла до 813 306.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Динаміка захворювань. Графік показує усереднене значення за попередні сім днів

Цього тижня середня кількість захворювань за минулі сім днів уперше за чотири з половиною місяці зменшилася у порівнянні з попередньою семиденкою.

У співвідношенні тиждень до тижня динаміка становить 0,9. Подібні показники фіксували востаннє в липні.

Відношення середньотижневого приросту нових випадків ковіду до середньотижневого минулого тижня ​(в разах)

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1518), в Одеській (1002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.

За день зафіксували 167 смертей. Загальна кількість летальних випадків збільшилася до 13 588.