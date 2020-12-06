Число випадків ковіду знизилося на півтори тисячі у порівнянні з попередньою добою.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 11 590 випадків коронавірусної хвороби, що на півтори тисячі менше, аніж днем раніше. Загальна кількість виявлених захворювань зросла до 813 306.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

Динаміка захворювань. Графік показує усереднене значення за попередні сім днів  

 

Цього тижня середня кількість захворювань за минулі сім днів уперше за чотири з половиною місяці зменшилася у порівнянні з попередньою семиденкою.

 

У співвідношенні тиждень до тижня динаміка становить 0,9. Подібні показники фіксували востаннє в липні. 

 

Відношення середньотижневого приросту нових випадків ковіду до середньотижневого минулого тижня ​(в разах)

 

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1518), в Одеській (1002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.

 

За день зафіксували 167 смертей. Загальна кількість летальних випадків збільшилася до 13 588.

 

06.12.2020

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