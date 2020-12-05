Зеленський порівняв вірулентність коронавірусу з маркетингом Roshen.

 

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що теперішні темпи поширення коронавірусної хвороби дозволяють перебути новорічні та різдвяні свята без оголошення тотального карантину.

 

Про це Зеленський сказав у своєму зверненні, оприлюдненому у Facebook.

 

 

"Локдаун у грудні. Я вірю й сподіваюся, що дійсно наразі він нам не потрібен. Ми зважували всі «за» і «проти», дуже багато даних і прогнозів, радилися з представниками місцевої влади, отримали запевнення МОЗу щодо контрольованості ситуації в лікарнях, – і я рекомендував прем’єру не оголошувати локдаун у грудні", – повідомив Президент.

 

Зеленський додав, що "карантин вихідного дня" таки дав свій результат – динаміка впала. При тім керівник держави використав порівняння з бізнесом Петра Порошенка, котре, вважав, мало бути дотепним.

 

"Щоденна кількість хворих припинила зростати настільки стрімко і геометрично, як колись росли магазини Roshen по всій країні. Тому нам вдалося збити цю динаміку", – сказав Зеленський.

 

Президент запевнив, що медична система витримає теперішні тренди. А проблеми в регіонах, на його погляд, є "точковими". "В цілому ситуація контрольована, не передбачає негайного введення локдавну в грудні", – зауважив лідер партії "Слуга народу".

 

"Ми даємо змогу бізнесу працювати, не втрачати грудень – один з найприбутковіших місяців року. І ми не будемо псувати людям свята, на які всі ви так чекаєте", – резюмував він.

 

Щоби дотягнути до свят, Володимир Зеленський закликав українців дотримуватися епідемічних заходів і дбати про своє здоров’я.

 

Президент повідомив, що дату початку тотального карантину найближчим часом визначить Кабінет Міністрів.

 

"Я доручив уряду наступного тижня повідомити вам – завчасно, детально, чітко: коли буде локдаун. Який його чіткий формат? Вичерпний перелік усіх карантинних заходів. Ні для кого це не буде сюрпризом – це я обіцяю", – ґарантував Зеленський.

 

05.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Молдова: спроба російського реваншу
Максим МУЛЯР
Допоки ще не відбулася інавгурація новообраної президентки Маї Санду, прихильники старого проросійського президента Ігоря Додона намагаються протягти якомога більше шкідливих для країни, але корисних для Кремля законів.
04.12.20 | | У світі
Потемки міського самоврядування
Мар'ян ХОМЯК
Казуси з історії магістрату Судової Вишні у 1867-1914 роках
03.12.20 | | Минуле
Торкнутись тисячоліть
Олександра Приведа
Найголовніший виражальний засіб ручного ткацтва — це його тепло, м’якість і таке неймовірне відчуття доторку до тисячоліть як до живої істоти.
03.12.20 | | Штука
Covid-19: вирахувати ризик зараження самостійно
Яка ймовірність заразитися коронавірусом у закритому приміщенні і які заходи можуть захистити від інфекції.
03.12.20 | | Наука
Безпечне лідерство: мотивація чи ризик?
Євген ГЛІБОВИЦЬКИЙ
Переобтяжене громадянське суспільство може почати відставати у конкурентності й перетвориться із такого, яке служить суспільству, на таке, що почне обслуговувати себе.
02.12.20 | | Галичина
Пісня землі і долі
Софія Шимків
Актори починають свою мандрівку сценою з дослідження простору навколо них — з дослідження землі. Ногами, руками, звуками, доторками. Що їх оточує? Як звучить цей простір? Хто є поруч? Як звучить кожен актор?
02.12.20 | | Штука
Білі плями «чорної п'ятниці»
Юрій Винничук
Наші «чорні п’ятниці» – жалюгідна пародія на те, що відбувається на Заході. Совкова традиція намахувати нікуди не поділася і ще довго не викоріниться.
02.12.20 | | Дискурси
Відзнака Оксани Линів
Українська диригентка Оксана Линів отримала відзнаку Oper!Awards від німецького оперного журналу як найкраща диригентка 2020 року.
01.12.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.