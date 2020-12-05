Зеленський порівняв вірулентність коронавірусу з маркетингом Roshen.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що теперішні темпи поширення коронавірусної хвороби дозволяють перебути новорічні та різдвяні свята без оголошення тотального карантину.

Про це Зеленський сказав у своєму зверненні, оприлюдненому у Facebook.

"Локдаун у грудні. Я вірю й сподіваюся, що дійсно наразі він нам не потрібен. Ми зважували всі «за» і «проти», дуже багато даних і прогнозів, радилися з представниками місцевої влади, отримали запевнення МОЗу щодо контрольованості ситуації в лікарнях, – і я рекомендував прем’єру не оголошувати локдаун у грудні", – повідомив Президент.

Зеленський додав, що "карантин вихідного дня" таки дав свій результат – динаміка впала. При тім керівник держави використав порівняння з бізнесом Петра Порошенка, котре, вважав, мало бути дотепним.

"Щоденна кількість хворих припинила зростати настільки стрімко і геометрично, як колись росли магазини Roshen по всій країні. Тому нам вдалося збити цю динаміку", – сказав Зеленський.

Президент запевнив, що медична система витримає теперішні тренди. А проблеми в регіонах, на його погляд, є "точковими". "В цілому ситуація контрольована, не передбачає негайного введення локдавну в грудні", – зауважив лідер партії "Слуга народу".

"Ми даємо змогу бізнесу працювати, не втрачати грудень – один з найприбутковіших місяців року. І ми не будемо псувати людям свята, на які всі ви так чекаєте", – резюмував він.

Щоби дотягнути до свят, Володимир Зеленський закликав українців дотримуватися епідемічних заходів і дбати про своє здоров’я.

Президент повідомив, що дату початку тотального карантину найближчим часом визначить Кабінет Міністрів.

"Я доручив уряду наступного тижня повідомити вам – завчасно, детально, чітко: коли буде локдаун. Який його чіткий формат? Вичерпний перелік усіх карантинних заходів. Ні для кого це не буде сюрпризом – це я обіцяю", – ґарантував Зеленський.