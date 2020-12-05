Втретє на тижні в Україні фіксують більше одужань від ковіду, ніж захворювань.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 13 825 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало за добу 14 724 людини.

Про це йдеться у даних, оприлюднених у суботу в системі моніторингу поширення COVID-19 на інтернет-сторінці РНБО.

Динаміка захворювань. Графік показує усереднене значення за попередні сім днів

Таким чином, в Україні вже втретє за тиждень фіксують більше одужань від коронавірусної хвороби, ніж нових захворювань за добу.

За день кількість активних захворювань зменшилася на 1125.

Динаміка захворювань. Зміна середнього тижневого значення (в разах)

Упродовж доби найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (1541), у Дніпропетровській (1058), Одеській (1015), Запорізькій (1001), Київській (995) та Черкаській (740) областях.

Найбільше одужань зафіксували у Сумській (1463), Дніпропетровській (1359), Миколаївській (1352), Хмельницькій (1090), Одеській (1047) та Полтавській (1026) областях.



Померло за добу 226 людей. Загальне число летальних випадків зросло до 13 421.