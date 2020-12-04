Степанов: МОЗ пропонує запровадити суворий карантин перед Різдвом.

Міністерство охорони здоров'я до Нового року не рекомендуватиме вводити жорсткі карантинні обмеження. Натомість готується запровадити локдавн у перші дні січня – тобто до Різдва.

Про це оголосив на брифінґу в п'ятницю міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає "Укрінформ".

"Ми як Міністерство охорони здоров'я не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня. Адже бачимо стабільний приріст випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків. І ми можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає те навантаження, яке є зараз у зв'язку з коронавірусом", – сказав Степанов.

Він зазначив, що рівень захворюваності та рівень госпіталізації залишається на достатньо високому рівні, і є необхідність збити хвилю розповсюдження коронавірусу і довести її до мінімально можливих цифр. Зі слів міністра, МОЗ пропонує уряду плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями починаючи з перших чисел січня. І тривалість такого карантину має бути протягом трьох тижнів.

"Ми вважаємо, що саме такі планові речі можуть підготувати нас до сезонного стрибка захворюваності на грип і максимально розвантажити нашу медичну систему", – додав Степанов.

Міністр заявив, що "карантин вихідного дня" був дієвим інструментом стримування пандемії, однак влада чекала більшого ефекту.

"Карантин вихідного дня вводився з метою збити хвилю ураганного розповсюдження коронавірусної хвороби, саме ураганного розповсюдження. Просто згадайте, як ми зростали за кількістю хворих. Максимальний ефект, який ми від нього очікували, це зниження кількості нових випадків на 20%. Та, ймовірно, ми не досягли максимальних показників. Але ефект зупинки динаміки зростання ми отримали. І це незважаючи на те, що все ж таки дотримувалися тих правил, які були встановлені на вихідні дні, м'яко кажучи, дуже повільно", – зауважив Степанов.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час п'ятничної "години запитань до уряду" у Верховній Раді підтвердив: локдавн проєктують на перші дні січня.

"У грудні-місяці ми не плануємо, окрім існуючих на сьогодні обмежень, які стосуються помаранчевої зони, у якій знаходиться Україна, посилювати інші карантинні заходи. Можемо прогнозувати, що медична система витримає. Сьогодні міністр охорони здоров'я про це повідомляв. Якщо говорити про запровадження жорсткіших заходів, то очевидно, що якщо буде погіршення ситуації, том ми можемо підняти це питання на початку січня", – сказав прем'єр.

З його слів, більш конкретну інформацію уряд має намір оприлюднити на своєму засіданні у наступну середу. Прем'єр запевнив у тому, що КМУ має чіткий поетапний план дій. "Він вивірений, ми дивимося на те, щоб роблять країни світу та маємо свої нововведення. Жодних експериментів, все надзвичайно ретельно прораховується, всі можливості наукової системи, аналітичних українських центрів урядових. Всі рішення приймаються на підставі чітких розрахунків" – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, динаміка поширення коронавірусної хвороби тиждень до тижня вперше за чотири місяці знизилася: минулі сім днів принесли до статистики менше інфікувань, аніж попередні.

У попередні два дні кількість одужань була вищою, ніж число нових випадків ковіду.