Тижнева статистика ковіду: Динаміка пішла "в мінус" уперше за понад чотири місяці.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 15 131 захворювання на коронавірусну хворобу. Загальна кількість підтверджених випадків зросла до 787 891.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Середня кількість захворювань за минулі сім днів уперше за чотири з половиною місяці зменшилася у порівнянні з попередньою семиденкою – у співвідношенні тиждень до тижня динаміка становить 0,97.

Нагадаємо, у попередні два дні в Україні вперше з липня зафіксували перевищення кількості одужань над кількістю захворювань.

Упродож минулої доби найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (1374), у Дніпропетровській (1258), Одеській (1211), Запорізькій (1106) та Київській (988) областях.

Одещина випередила Львівщину за абсолютною кількістю виявлених захворювань на ковід. Найбільше випадків зафіксували в Києві (76 750), на Харківщині (58 030), Одещині (49 131), Львівщині (48 819).