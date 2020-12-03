В Україні другу добу поспіль більше одужань від ковіду, аніж захворювань.

В Україні другу добу поспіль фіксують більше одужань від коронавірусної хвороби, ніж захворювань. Учора підтвердили 14 496 нових випадків COVID-19. Одужало – 15 372 пацієнтів.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Динаміка захворювання. Середньотижневе значення

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1364), у Запорізькій (1060), Одеській (935), Київській (924), Харківській (906), Сумській (830) та Дніпропетровській (818) областях.

Найбільше одужань – в Одеській (2076), Дніпропетровській (1145), Харківській (1047), Сумській (1040), Донецькій (1109) і Хмельницькій (1010) областях.

Офіційно в Україні 375 374 активних носії коронавірусної хвороби, що на 1119 менше, аніж добою раніше. Напередодні кількість активних пацієнтів зменшилася на 910.

Динаміка поширення ковіду у порівнянні тиждень до попереднього тижня

Востаннє такий баланс у статистиці був іще в кінці липня, перед початком другої хвилі ковіду. Сплеск одужань також фіксували в кінці жовтня, коли Міністерство охорони здоров'я змінило інструкцію для зняття діагнозу (без повторного тесту, після двох тижнів хвороби за відсутності симптомів).

За добу в Україні померло 243 людей – це третій за значенням показник летальних випадків за весь час пандемії. Загальна кількість померлих зросла до 12 960.