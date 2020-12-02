Венедіктова не дозволила НАБУ затримати Татарова з Офісу Президента.

Національне антикорупційне бюро України звинуватило генерального прокурора України Ірини Венедіктову в перешкоджанні розслідування справи про зловживання у будівельній сфері, фіґурантом контрого є скандальний заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров.

"Увечері 1 грудня 2020 року генеральний прокурор таємно, не ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження, за відсутності будь-яких правових підстав, тобто всупереч вимогам КПК України, змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні за фактом надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 мільйона гривень Національної гвардії України. Як результат, детективи НАБУ та прокурори САП не змогли у передбачені законом терміни здійснити заплановані слідчі і процесуальні дії, а саме – повідомити про підозру ще одному, вже третьому, ймовірному учаснику вказаного злочину – екстоппосадовцю державної компанії "УкрБуд", – ідеться у заяві НАБУ.

Дещо раніше головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив про те, що Венедіктова фактично заблокувала затримання Татарова детективами НАБУ.

"Операцію детективів НАБУ із затримання заступника голови ОП Олега Татарова зірвано – генеральний прокурор Ірина Венедіктова відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів САП, які вели справу Микитася і Татарова, і зробила процесуальним керівником у справі... саму себе! Це просто безпрецедентно!" – написав Бутусов.

Зі слів Бутусова, операція затримання мала відбутися о 10:00, однак запланованих слідчих дій не відбулося – начальнику відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків і трьом прокурорам, які вели справу, без попередження заблокували доступу до справи в електронному реєстрі.

"По суті, підозрюваного врятовано від затримання та притягнення до відповідальності шляхом відсторонення від посади прокурорів у справі", – обурився Бутусов.

22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував колишнього народного депутата Максима Микитася у так званій "справі Нацгвардії". Згідно з версією слідства, головне управління Національної гвардії України і компанія-забудовник "УкрБуд", що належить екснардепу, уклали угоду, котра передбачала будівництво житлового комплексу на території колишньої військової на столичному Печерську. За це Нацгвардія мала би отримати 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, відтак Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці була на 81,6 млн грн меншою від тієї, котра очікувалася на Печерську.

У справі проходять чотири особи.

Микитась пішов на співпрацю зі слідством і дав свідчення проти Олега Татарова, котрий в ОП відповідає за правоохоронний напрям.

Минулого тижня Олег Татаров наробив Президентові Зеленському клопоту у відносинах із Міжнародним валютним фондом, коли заявив, що Артем Ситник не має морального права очолювати НАБУ.

Окрім того, Татаров закинув, що міжнародні організації зачіпають внутрішні українські справи з тими антикорупційними вимогами. "НАБУ – це не українська історія, яка, на жаль, є за межами нашої країни", – сказав Ситник, додавши, що "це вже питання національної безпеки і державного суверенітету".

Офіс Президента мусив відмежуватися від заяв базіки.

"Заява заступника керівника Офісу Президента України Олега Татарова щодо діяльності НАБУ є його особистою думкою та не відображає офіційної позиції голови держави", – ішлося в коментарі ОП.

Олег Татаров був заступником начальника Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ під час переслідування активістів Майдану.

Українська громадськість протестувала проти призначення Татарова в Офіс Президента.

Однак Володимир Зеленський підтвердив, що довіряє Татарову.

"Ця конкретна людина нікого не розганяла. Я б ніколи – я поважаю Майдан, ми поважаємо пам'ять загиблих, я патріотична людина, я Президент України, – ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані. Те, що це піднімають ЗМІ, якими володіє пан Порошенко, мені це відомо", – прокоментував Зеленський.