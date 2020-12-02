Уряд припинив "карантин вихідного дня" й ініціював "помаранчеву" зону для всієї країни.

 

Кабінет Міністрів скасовує карантин вихідного дня, та готує новий план обмежень, який буде застосований найближчим часом.

 

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у середу, повідомляє аґенція "Укрінформ".

 

 

"Це дозволяє нам зняти саме ці обмеження: і на вихідні, і в будні діятимуть обмеження помаранчевої зони на території цілої країни. Наразі Кабінет Міністрів напрацьовує найбільш збалансоване рішення стосовно можливого посилення карантинних обмежень. Згідно з законом, уряд повідомить про рішення за сім днів до їх запровадження", – сказав Шмигаль.

 

Водночас, голова уряду запевнив, що "карантин вихідного дня" дав позитивні результати. Згідно з його підрахунками, в Україні наразі на шість тисяч менше захворювань, аніж передбачалос яграфіками. У лікарнях "вирівнюється" ситуація зі зайнятістю ліжок.

 

Прем'єр зазначив, що для уряду важливою є думка регіонів. Відтак кабмін провів опитування щодо оптимальних карантинних заходів серед міських голів та очільників обласних державних адміністрацій. Голови міст обласного значення та керівники ОДА зійшлися на думці щодо повної заборони або введення часткових обмежень для святкових ярмарків. Майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону на концерти. Водночас, місцеве самоврядування меншою мірою (йдеться про 60%) підтримує заборону урочистостей при відкритті новорічної ялинки.

 

Кольорове зонування: "помаранчева зона" – для всіх

 

02.12.2020

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