Опитування: Українці схиляються до ідеї повного локдавну на зміну "карантину вихідних".

Українці поступово утверджуються в думці, що для сповільнення епідемії коронавірусної хвороби в Україні слід запровадити повний локдавн. Водночас, респонденти втрачають віру в "карантин вихідного дня". Але, поза тим усім, абсолютна більшість виступає проти будь-якого карантину.

Про це свідчать результати соціологічного опитування групи "Рейтинг", проведеного в останні дні листопада.

Наразі "карантин вихідного дня" підтримує 44% українців, а відновлення повних карантинних обмежень – 42%. Попри це, тренд змінюється в часі. Ще два тижні тому "хатній вікенд" схвалювало 49% опитаних, натомість за суворі рестрикції виступало лише 36%.

Водночас, понад половина українців протестує і проти "карантину вихідного дня" (54%), і проти повного локдавну (55%). Хоча абсолютна більшість (58%) визнає, що карантин весняного зразка допоміг би стримати поширення вірусу.

Що більше люди стежать за новинами, то більше підтримують повний локдавн (50%). Ті, хто взагалі не цікавляться вірусом, найбільш ненависно ставляться до ідеї тотального карантину (20%).

Якщо вже відновлювати карантинні обмеження, то можна і на Новий рік, вважає 58% українців. Натомість 40% – проти.

Інформація про опитування. Аудиторія: населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка є репрезентативною за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше як 2,0%. Терміни проведення: 28-30 листопада 2020 року.