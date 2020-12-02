Єрмак призначив Арестовича своїм радником.

 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак призначив своїм радником речника української делеґації у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича.

 

Як інформує пресова служба ОП, Арестович працюватиме на громадських засадах поза штатом. Консультуватиме Єрмака з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони.

 

 

Відрекомендовуючи Арестовича, Андрій Єрмак пожалівся, що сьогодні в українському інформаційному просторі тиражується багато фейків, викривленої інформації та необґрунтованих звинувачень, котрі вимагають швидкої і якісної відповіді.

 

"Завдання пана Арестовича – надати вичерпну відповідь, щоб протидіяти поширенню дезінформації або образ. Ми – єдина команда, яка спільними зусиллями захищає нашу країну", – сказав керівник Офісу Президента, додавши, що чекає від Арестовича напрацювання "єдиного голосу" для всіх представників сектору безпеки та оборони України.

 

У жовтні Олексій Арестович став речником української делеґації у Тристоронній контактній групі.

 

Арестовича знають як блогера, коментатора з питань оборони та політики, автора тренінгів із психології та особистісного розвитку.

 

Олексій Арестович є автором низки інформаційних провокацій.

 

У 2017 році Арестович написав у facebook, що він "багато брехав із 2014 року" і займався "пропагандистською роботою".

 

"Я – не патріот. Причому не тільки України, а й будь-якої національної держави як такої. Я "патріот 5-го проекту", проекту об'єднаної Землі в дусі Тейяра де Шардена і Вернадського, Жана Фреско. На питання відновлення історичної пам'яті, справедливості, боротьби, перемог і поразок, становлення націй, мови, закриття історичних ран дивлюся, як солдат на вошу", – написав він.

 

02.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Відзнака Оксани Линів
Українська диригентка Оксана Линів отримала відзнаку Oper!Awards від німецького оперного журналу як найкраща диригентка 2020 року.
01.12.20 | | Штука
Біохімічні випадкові числа
Випадкові числа мають цілу низку практичних застосувань – від казино до шифрування даних. Уперше такі числа отримали за допомогою синтезу молекули ДНК.
30.11.20 | | Наука
«Симфонічні прем’єри» галицьких світочів
Оля Лозинська
Темп і тон задають молоді митці: Collegium musicum з Львівським органним залом формує новий запит на українське, галицьке мистецтво, зриваючи з нього налички маргінальности.
29.11.20 | | Штука
Дива, які ми не помічаємо
Йоханан ПЕТРОВСЬКИЙ-ШТЕРН
Писати некролог – все одно, що хоронити людину. За цей рік я втомився писати некрологи. Проте мене, може, й залишили, щоб розповісти про Пані Марію
29.11.20 | | Україна
Звідки може прийти наступна пандемія?
20% міст із найкращим транспортним сполученням — потенційні центри спалаху нової інфекції.
29.11.20 | | Наука
Нестерпна повинність ритуалу
Роман КЕЧУР
Чи варто щороку повертати свій погляд у минуле? Варто. Це потрібно суспільству. Говорю це з точки зору досвіду психотерапевтичної роботи.
28.11.20 | | Минуле
Адо, хто ти?..
Юрій Андрухович
Російська мова вкрай неприязна до фемінітивів. Українська ж тим часом ступила на шлях рішучої, сказати б, фемінізації
27.11.20 | | Дискурси
Тіло, танатос, ерос і рослини
Анастасія Старко
У Львові діє виставка Sad Songs із творів, у яких багато невловимого та випадкового, де тілесне проростає й квітне: квіткова лоботомія, ніжна вівісекція та делікатна аутопсія заводять углиб образів і авторефлексій.
27.11.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.