Єрмак призначив Арестовича своїм радником.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак призначив своїм радником речника української делеґації у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича.

Як інформує пресова служба ОП, Арестович працюватиме на громадських засадах поза штатом. Консультуватиме Єрмака з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони.

Відрекомендовуючи Арестовича, Андрій Єрмак пожалівся, що сьогодні в українському інформаційному просторі тиражується багато фейків, викривленої інформації та необґрунтованих звинувачень, котрі вимагають швидкої і якісної відповіді.

"Завдання пана Арестовича – надати вичерпну відповідь, щоб протидіяти поширенню дезінформації або образ. Ми – єдина команда, яка спільними зусиллями захищає нашу країну", – сказав керівник Офісу Президента, додавши, що чекає від Арестовича напрацювання "єдиного голосу" для всіх представників сектору безпеки та оборони України.

У жовтні Олексій Арестович став речником української делеґації у Тристоронній контактній групі.

Арестовича знають як блогера, коментатора з питань оборони та політики, автора тренінгів із психології та особистісного розвитку.

Олексій Арестович є автором низки інформаційних провокацій.

У 2017 році Арестович написав у facebook, що він "багато брехав із 2014 року" і займався "пропагандистською роботою".

"Я – не патріот. Причому не тільки України, а й будь-якої національної держави як такої. Я "патріот 5-го проекту", проекту об'єднаної Землі в дусі Тейяра де Шардена і Вернадського, Жана Фреско. На питання відновлення історичної пам'яті, справедливості, боротьби, перемог і поразок, становлення націй, мови, закриття історичних ран дивлюся, як солдат на вошу", – написав він.