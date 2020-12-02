Новою директоркою «Арени Львів» стала 33-річна киянка.

 

У Львові у вівторок, 1 грудня, представили нову очільницю стадіону «Арена Львів». Нею стала 33-річна Ольга Манько, повідомила пресслужба Львівської ОДА.

 

Фото https://loda.gov.ua

 

«Арена Львів» є надзвичайно важливим інфраструктурним об’єктом. Цей стадіон має великий потенціал, однак є ряд нагальних питань, які не вдається вирішити ще з Євро-2012. Переконаний, що Ользі Іванівній буде під силу належно розібратися з ними та вивести роботу стадіону на якісно новий рівень», – зазначив заступник міністра молоді та спорту Сергій Симонов під час представлення.

 

Перед керівницею стоїть завдання зі збереження майнового комплексу та поступового перетворення стадіону «Арена Львів» на центр спортивного, культурного та ділового життя Львова.

 

Напередодні також відбулась зустріч з головою Львівської ОДА Максимом Козицьким, де Ольга Манько уже поділилася своїм баченням щодо розвитку «Арени Львів». Вона планує провести публічну презентацію для широкого загалу наайближчим часом.

 

 

Фото http://podol.kyivzelenbud.com

 

В останні роки Ольга Манько очолювала концерн «Медіа управління» та керувала Всеукраїнським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». У 2014 році вона балотувалась до Верховної Ради від «БПП», але не пройшла. Останні п’ять років працювала директоркою однієї з районних філій комунального підприємства «Київзеленбуд».

 

У 2013 році на Ольга Манько стала заступницею директора телеканалу TBi, де тоді тривав господарський конфлікт, пов'язаний зі зміною власників. 25-річна Ольга Манько на той час була депутаткою Київської облради від «Фронту змін», а раніше працювала у пресі. У березні 2015 року телеканал TBi оголосив про банкрутство.

 

Тим часом попереднього керівника «Арени Львів» - Юрія Майбороду, який очолював стадіон з 2018 року, нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, та призначили заступником Ольги Манько.

 

Фото https://arenalviv.com.ua

 

Зазначимо, станом на початок вересня 2020 року держпідприємство «Арена Львів» накопичило понад 5 мільйонів гривень боргів.

 

«Минулий рік закінчили із прибутком близько 700 тисяч гривень. Проте через карантин у 2020 році довелося відмінили майже усі заплановані події. Залишившись без джерела доходу, стадіон зараз дотується як державне підприємство із державного бюджету», – зазначив тодішній директор Юрій Майборода у коментарі «Суспільному».

 

Також у «Арени Львів» досі є борги з часу проведення Євро-2012. Саме ці обставини вимагають впровадження ефективного менеджменту.

 

02.12.2020

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