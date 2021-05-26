У Львові планують створити центр масової вакцинації від Сovid-19.

У Львові планують створити центр для проведення щеплення від Covid-19 для великої кількості людей, насамперед тих, які зареєстровані через додаток «Дія». Його можуть відкрити на стадіоні «Арена Львів». Про це за підсумками онлайн-наради з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком у вівторок, 25 травня, повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

«Наразі йшлося про те, щоб створити такий центр на стадіоні «Арена Львів». Цей об’єкт найбільше відповідає рекомендаціям Міністерства для облаштування центрів. Зараз необхідно врегулювати ряд організаційних питань, у першу чергу це стосується кадрового забезпечення роботи центру. Адже до процесу вакцинації залучатимуть не лише медиків, а й волонтерів та студентів медичних закладів», – зазначив Максим Козицький на своїй facebook-сторінці.

За його словами, для створення центру необхідно подбати про відповідне матеріально-технічне забезпечення: холодильне обладнання, комп'ютерну техніку, інтернет-зв'язок та охорону.

Разом із цим, через розташування стадіону на околиці міста, доїзд до нього може бути складним. Тому облдержадміністрація не виключає розміщення центру на базі інших приміщень, щоб забезпечити безперешкодний проїзд населення з околиць Львова та районів області.

Попередньо планується запустити роботу таких центрів по Україні у найближчі два тижні, адже Національний план вакцинації від Covid-19 передбачає вакцинування 70% населення країни до Дня Незалежності.

«Початок вакцинації людей зі списку очікування, які реєструвалися через «Дію» – це доручення Президента України. Пропонуємо обласним адміністраціям напрацювати систему роботи центрів для проведення у них вакцинації у вихідні дні. Центри повинні бути прив’язані до конкретного закладу охорони здоров’я. Першочергово необхідно визначити тип центру вакцинації, який будуть утворювати, сформувати команду та керівника. Роботу медичних працівників у центрах оплачуватимуть за кошти НСЗУ», – зазначив під час наради міністр Віктор Ляшко.

За підсумками наради профільному департаменту Львівської ОДА доручили у стислий термін напрацювати механізм створення вакцинальних центрів в області відповідно до рекомендацій МОЗ.

«Наступного тижня маємо представити детальний план роботи центрів. Щоб вже у червні розпочати запис людей. Очікувана дата початку роботи центрів за прогнозами МОЗ – 5-6 червня, але це залежить, звичайно ж, від стану організації роботи на місцях. Обговорюється можливість відкриття вакцинального центру у Львові на стадіоні «Арена Львів». Одночасно розглядаються і альтернативні варіанти розміщення центрів у різних районах м. Львова з метою їх наближення до населення як міста, так і області», – повідомив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

Зазначимо, за підсумками 25 травня на Львівщині першу дозу вакцини від Covid-19 отримали 70 тисяч 258 осіб. 4404 особи є вакциновані двома дозами вакцини.

У курортному Моршині на Львівщині з 16 квітня до 21 травня проводили масове вакцинування містян від COVID-19. Першу дозу вакцини CoronaVaс отримали 63% дорослого населення.

Фото loda.gov.ua, facebook.com/healthloda, photo-lviv.in.ua, wikimedia.org