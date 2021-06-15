У Самборі реконструювали стадіон за 25 мільйонів гривень.

 

 

У середу, 16 червня, у Самборі відкриють стадіон імені Лева Броварського, на реконструкцію якого упродовж двох років витратили 25 мільйонів гривень: 17 мільйонів із держбюджету, ще вісім – з місцевого та обласного, повідомила пресслужба Львівської облдержадміністрації.

 

 

Модерна спортивна арена для занять футболом, волейболом, дегкою атлетикою може приймати дві з половиною тисячі глядачів. Тепер тут є комфортні трибуни, сучасна система поливу футбольного поля, оновлений газон, бігові доріжки, а замість аварійних споруд – зручне адміністративне приміщення з роздягальнями.

 

 

Завтра, 16 червня, о 17:00 тут заплановане спортивне свято – місцева команда ФК «Самбір» зіграє з зірками українського футболу, ветеранами київського «Динамо».

 

 

«Самбір має надзвичайно великий потенціал в плані розвитку футболу та легкої атлетики. Тут є традиції, якими можна пишатись, та фахові тренери, які можуть готувати щонайменше чемпіонів області. Тому це надзвичайно важливий об’єкт для міста і загалом для тепер вже укрупненого Самбірського району – проведення масштабних реконструкцій передбачає залучення і бюджету громади. Наразі кошти на розвиток спортивної інфраструктури такого рівня можуть передбачити не всі громади, тому важливо, аби таких стадіонів було хоча б кілька у різних куточках області. За потреби вони б ставали епіцентром спортивного життя кількох громад. Зараз ми працюємо над цим: у Сокалі незабаром розпочнеться реконструкція комплексу «Сокіл», на стадіоні у Яворові осучаснять трибуни, усі шанси на реконструкцію має і стадіон «Ювілейний» у Миколаєві», – розповідає керівник управління молоді та спорту Львівської ОДА Роман Хім’як.

 

Зазначимо, на Львівщині у межах обласної Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту планують профінансувати реконструкцію ще трьох стадіонів – у Стрию, Сокалі та Мостиськах. Також передбачене фінансування з Державного фонду регіонального розвитку на капітальний ремонт та реконструкцію трьох спортивних об’єктів: у Сокалі, Яворові та Миколаєві.

 

 

 

Зокрема, на капітальний ремонт стадіону «Сокіл» у Сокалі планують витратити близько 30 мільйонів гривень, на стадіон у Мостиськах – 7 мільйонів гривень.

 

Фото loda.gov.ua, ffl.org.ua, golossokal.com.ua

15.06.2021

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