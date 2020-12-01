Міністр оборони України хоче отримати ПДЧ на саміті НАТО у 2021 році.

Міністр оборони Андрій Таран підтвердив, що Україна має амбіції отримати План дій щодо членства в НАТО. Голова оборонного відомства сподівається на отримання ПДЧ на наступному саміті Альянсу у 2021 році.

Про це Таран заявив у вівторок під час брифінгу "Оборонні аспекти євроатлантичної інтеграції України", передає прес-служба Міноборони.

"Поінформуйте, будь ласка, свої столиці, що ми сподіватимемось на вашу всебічну політико-військову підтримку щодо прийняття такого рішення на наступному саміті НАТО у 2021 році. Це стане практичним кроком та демонстрацією відданості рішенням Бухарестського саміту 2008 року", – сказав міністр оборони України, звертаючись до послів та військових аташе держав-членів НАТО, а також представників офісу НАТО в Україні.

Він нагадав, що курс на повноправне членство в НАТО закріплений у Конституції України. А швидке отримання Плану дій щодо членства в НАТО – мета, зафіксована у нещодавно прийнятій Стратегії національної безпеки України.

"Ми віримо, що для НАТО було б правильним рішення про членство в Альянсі України та Грузії. Наші країни мають багато спільного. Це пострадянські республіки, це країни, котрі зазнали агресії з боку Росії. З нашої точки зору, потенційне членство в НАТО України та Грузії матиме суттєвий вплив на євроатлантичну безпеку та стабільність, зокрема у Чорноморському регіоні", – сказав Андрій Таран.

Міністр оборони підкреслив важливість партнерства з Північноатлантичним альянсом у протистоянні глобальним загрозам, передовсім агресії Росії.