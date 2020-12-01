Алієв закликав Францію віддати вірменам Марсель.

Так він зреагував на резолюцію французького парламенту щодо визнання Нагірно-Карабаської Республіки.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв запропонував владі Франції віддати вірменам місто Марсель. Про це він іронічно заявив під час телевізійного звернення до азербайджанського народу.

Як повідомляє азербайджанський інформаційний портал Trend.az, таким чином Алієв відреагував на ухвалення сенатом Франції резолюції, в якій міститься заклик до уряду визнати незалежність Нагірно-Карабаської Республіки (НКР) і вимога вивести з реґіону війська Азербайджану.

«Якщо хтось хоче надати Вірменії територію для створення другої держави, то нехай надасть, нехай створять там другу вірменську державу, віддадуть їм частину своєї території. Але вимагати від нас, щоб на історичних, законних азербайджанських землях була створена вірменська держава – в яку логіку це вкладається? Це не вкладається в жодну логіку, в жодну в справедливість. Що ви забули на наших землях?» – обурювався президент Азербайджану.

Алієв нагадав французам, що їхня країна розташована за тисячі кілометрів від Кавказу, тому, на його переконання, немає жодного сенсу, аби французький парламент обговорював це питання та ще й ухвалював якісь документи щодо цього. Водночас він закинув Франції бездіяльність як співголові Мінської групи щодо питання Нагірного Карабаху.

«Який стосунок має парламент Франції до нашого питання? Скільки років Франція є співголовою Мінської групи? Вона хоч щось зробила? Зробила практичний крок для вирішення цього питання? А тепер, після того, як питання вирішилося, подивіться, що відбувається? Сенат Франції ухвалює резолюцію про те, щоб Нагірний Карабах було визнано. Якщо вони (вірмени, – ред.) вам подобаються, то, я говорив в період війни, віддайте місто Марсель, змініть його назву, створіть їм там другу державу. Але ніхто не може втручатися в наші справи», – застеріг азербайджанський лідер.

Він також закликав залишити в минулому термін «нагірно-карабаський конфлікт». «Не раджу, щоб цей термін вживали далі. Тільки кажучи про історію, звичайно, можна використовувати цей термін», – сказав Алієв.

Нагадаємо, що парламент Франції запропонував 25 листопада уряду країни визнати НКР. За ухвалення відповідної резолюції проголосували 305 з 306 депутатів.