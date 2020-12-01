В Україні за добу понад 10 тисяч одужань від ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальна кількість захворювань зросла до 745 123.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

 

Минулої доби найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1799), в Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.

 

Минулої доби в Україні зареєстрували 10 023 одужання – це другий за час епідемії показник в Україні. Найбільше пацієнтів побороли ковід у Харківській (1153), Дніпропетровській (930), Рівненській (864) та Львівській (821) областях.

 

Минулої доби померла 221 людина. Загальне число летальних випадків сягнуло 12 548.

 

01.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Біохімічні випадкові числа
Випадкові числа мають цілу низку практичних застосувань – від казино до шифрування даних. Уперше такі числа отримали за допомогою синтезу молекули ДНК.
30.11.20 | | Наука
Звідки може прийти наступна пандемія?
20% міст із найкращим транспортним сполученням — потенційні центри спалаху нової інфекції.
29.11.20 | | Наука
Нестерпна повинність ритуалу
Роман КЕЧУР
Чи варто щороку повертати свій погляд у минуле? Варто. Це потрібно суспільству. Говорю це з точки зору досвіду психотерапевтичної роботи.
28.11.20 | | Минуле
No mail
Василь МАХНО
Відчуття й переживання самоти, самотності, одинокості та єдиності посилюється й наростає до тремтливого пізнання нищівного й всепоглинаючого Часу
28.11.20 | | Дискурси
«All Things Must Pass» Джорджа Гаррісона – 50
Ілько ЛЕМКО
Цей альбом – найдорожчий, який будь-коли продавався в СРСР; звичайно ж, торгували ним підпільно, з рук, офіційно тоді таких речей не продавали
27.11.20 | | Минуле
«Цього газогону не буде!»
Максим МУЛЯР
Трамп і Байден мають мало точок дотику. Однак німецько-російський газопровід «Північний потік – 2» поєднав обох. Зміна влади в Білому домі не врятує газпромівський мегапроєкт від санкцій.
27.11.20 | | У світі
Пацієнт радше живий, ніж мертвий
Оксана Кісь, Сергій Колотілов, Леонід Яценко
Чи можна “вилікувати” українську науку за один рік? Про те, як працював Національний фонд досліджень України цього року і чим були зумовлені проблеми в його роботі
27.11.20 | | Наука
Гроші на тацю: парафія як громадянське суспільство
Тарас Антошевський
Парафіяльна громада – це об’єднання громадян довкола певних спільних інтересів. І ставитися ми до неї можемо, образно кажучи, або як до ЖЕКу, або як до ОСББ. То як краще?
27.11.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.