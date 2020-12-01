В Україні за добу понад 10 тисяч одужань від ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальна кількість захворювань зросла до 745 123.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Минулої доби найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1799), в Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.

Минулої доби в Україні зареєстрували 10 023 одужання – це другий за час епідемії показник в Україні. Найбільше пацієнтів побороли ковід у Харківській (1153), Дніпропетровській (930), Рівненській (864) та Львівській (821) областях.

Минулої доби померла 221 людина. Загальне число летальних випадків сягнуло 12 548.