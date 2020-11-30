Вселенський Патріарх повідомив, що відвідає Україну на День Незалежності.

Вселенський патріарх Варфоломій оголосив про те, що він відвідає Україну з офіційним візитом на День Незалежності України в серпні наступного року.

Про це він повдіомив у понеділок під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, повідомляє видання "Релігійна правда" з покликом на orthodoxtimes.com.

Шмигаль узяв участь у патріаршому богослужінні, яке очолив Патріарх Варфоломій, з нагоди свята Апостола Андрія Первозванного.

Під час служіння у Георгіївському храмі Патріарх пом’янув предстоятелів всіх православних Церков, зокрема і предстоятеля Помісної Української Церкви – митрополита Епіфанія.

Нагадаємо, запрошення відвідати Україну Патріархові Варфоломію раніше озвучив Президент Володимир Зеленський.