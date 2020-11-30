Вселенський Патріарх повідомив, що відвідає Україну на День Незалежності.

 

Вселенський патріарх Варфоломій оголосив про те, що він відвідає Україну з офіційним візитом на День Незалежності України в серпні наступного року.

 

Про це він повдіомив у понеділок під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, повідомляє видання "Релігійна правда" з покликом на orthodoxtimes.com.

 

 

Шмигаль узяв участь у патріаршому богослужінні, яке очолив Патріарх Варфоломій, з нагоди свята Апостола Андрія Первозванного.

 

Під час служіння у Георгіївському храмі Патріарх пом’янув предстоятелів всіх православних Церков, зокрема і предстоятеля Помісної Української Церкви – митрополита Епіфанія.

 

Нагадаємо, запрошення відвідати Україну Патріархові Варфоломію раніше озвучив Президент Володимир Зеленський.

 

30.11.2020

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