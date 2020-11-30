Бурмистром Чернівців обрали підприємця Романа Клічука.

У другому турі виборів міського голови Чернівців переміг підприємець Роман Клічук, висунутий партією "Єдина альтернатива".

Такі результати оголосила міська виборча комісія на своєму засіданні у понеділок, повідомляє "Суспільне".

За Клічука проголосувало 59,54% виборців. За його опонента, Віталія Михайлішина, віддали голоси 37,5% виборців.

Роман Клічук займається підприємництвом. Був депутатом обласної ради (фракція "Батьківщина"). Балотувався до парламенту за списком "Самопомочі", втім, не мав прохідного місця. Був членом виконавчого комітету Чернівецької міськради, однак добровільно вийшов з його складу.

Клічук є власником компанії "Рома", яка займається оптовою торгівлею алкогольними напоями, продуктами харчування та тютюновими виробами. Володіє фірмою "Гойра груп", яка об’єднує декілька ресторанів міста.

У другому турі у Чернівцях проголосувало лише 23% виборців.