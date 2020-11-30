Статистика добових випадків ковіду впала нижче за 10 тисяч вперше за два тижні: фактор вихідних.

Статистика виявлених випадків коронавірусної хвороби впала нижче як 10 тисяч за добу вперше за два тижні. Напередодні в Україні підтвердили 9946 нових захворювань на COVID-19.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Найбільшу кількість нових захворювань зафіксували у Києві (1460), в Дніпропетровській (1138), Одеській (818), Запорізькій (725), Київській (691) та Сумській (646) областях.

Загалом за час епідемії в Україні занедужало 732 625 осіб.

За минулу добу померло 114 людей. Загальна кількість летальних випадків – 12 327.