Статистика добових випадків ковіду впала нижче за 10 тисяч вперше за два тижні: фактор вихідних.

 

Статистика виявлених випадків коронавірусної хвороби впала нижче як 10 тисяч за добу вперше за два тижні. Напередодні в Україні підтвердили 9946 нових захворювань на COVID-19. 

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

 

Найбільшу кількість нових захворювань зафіксували у Києві (1460), в Дніпропетровській (1138), Одеській (818), Запорізькій (725), Київській (691) та Сумській (646) областях.

 

Загалом за час епідемії в Україні занедужало 732 625 осіб.

 

За минулу добу померло 114 людей. Загальна кількість летальних випадків – 12 327.

 

30.11.2020

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