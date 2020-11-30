Європейська Унія має намір формувати спільну зі США політику щодо Росії.

Президент Євроради запросив Байдена на грудневий саміт ЄУ.

Президент Європейської ради Шарль Мішель виступив за те, щоб Європейська Унія запропонувала американському президентові-електові Джо Байдену виробити єдину політику щодо Росії. Про це в понеділок, 30 листопада, повідомило німецьке ділове видання Handelsblatt з покликом на проєкт пропозицій Мішеля з вибудовування відносин з новим американським лідером. Також, на думку президента Ради ЄУ, спільну з Америкою політику слід розробляти щодо Ірану, Китаю, Туреччини та інших країн.

Шарль Мішель наполягав на якнайшвидшому припиненні торговельної війни між Сполученими Штатами і Європейською Унією та скасуванні спровокованих викликаних нею митних зборів. «Брюсселю слід запропонувати Вашінґтону позитивну торговельну аґенду. Це питання слід обговорити на грудневому саміті ЄУ», – зазначив Мішель. Декількома днями раніше президент Євроради провів телефонну розмову з Джо Байденом і запросив його взяти участь в саміті.

Окрім того, Шарль Мішель виступив за тісну співпрацю з США в питаннях захисту клімату, політики мультилатералізму, забезпечення миру, а також боротьби з пандемією COVID-19. Зокрема щодо коронавірусу, голова Євроради висловив сподівання на домовленість з Вашінґтоном про справедливий розподіл вакцини в світі. «Також обидві сторони повинні працювати над повторним відкриттям своїх кордонів для туристичних поїздок, щойно дозволить епідеміологічна ситуація», – зазначає він. Шарль Мішель також вказав на спільні інтереси Брюсселя та Вашінґтона в царині кібербезпеки, боротьби з тероризмом і протистоянні гібридним загрозам.