Європейська Унія має намір формувати спільну зі США політику щодо Росії.

Президент Євроради запросив Байдена на грудневий саміт ЄУ.

 

 

Президент Європейської ради Шарль Мішель виступив за те, щоб Європейська Унія запропонувала американському президентові-електові Джо Байдену виробити єдину політику щодо Росії. Про це в понеділок, 30 листопада, повідомило німецьке ділове видання Handelsblatt з покликом на проєкт пропозицій Мішеля з вибудовування відносин з новим американським лідером. Також, на думку президента Ради ЄУ, спільну з Америкою політику слід розробляти щодо Ірану, Китаю, Туреччини та інших країн.

 

Шарль Мішель наполягав на якнайшвидшому припиненні торговельної війни між Сполученими Штатами і Європейською Унією та скасуванні спровокованих викликаних нею митних зборів. «Брюсселю слід запропонувати Вашінґтону позитивну торговельну аґенду. Це питання слід обговорити на грудневому саміті ЄУ», – зазначив Мішель. Декількома днями раніше президент Євроради провів телефонну розмову з Джо Байденом і запросив його взяти участь в саміті.

 

Окрім того, Шарль Мішель виступив за тісну співпрацю з США в питаннях захисту клімату, політики мультилатералізму, забезпечення миру, а також боротьби з пандемією COVID-19. Зокрема щодо коронавірусу, голова Євроради висловив сподівання на домовленість з Вашінґтоном про справедливий розподіл вакцини в світі. «Також обидві сторони повинні працювати над повторним відкриттям своїх кордонів для туристичних поїздок, щойно дозволить епідеміологічна ситуація», – зазначає він. Шарль Мішель також вказав на спільні інтереси Брюсселя та Вашінґтона в царині кібербезпеки, боротьби з тероризмом і протистоянні гібридним загрозам.

30.11.2020

До теми

Поширити
Збруч
Біохімічні випадкові числа
Випадкові числа мають цілу низку практичних застосувань – від казино до шифрування даних. Уперше такі числа отримали за допомогою синтезу молекули ДНК.
30.11.20 | | Наука
Звідки може прийти наступна пандемія?
20% міст із найкращим транспортним сполученням — потенційні центри спалаху нової інфекції.
29.11.20 | | Наука
No mail
Василь МАХНО
Відчуття й переживання самоти, самотності, одинокості та єдиності посилюється й наростає до тремтливого пізнання нищівного й всепоглинаючого Часу
28.11.20 | | Дискурси
«All Things Must Pass» Джорджа Гаррісона – 50
Ілько ЛЕМКО
Цей альбом – найдорожчий, який будь-коли продавався в СРСР; звичайно ж, торгували ним підпільно, з рук, офіційно тоді таких речей не продавали
27.11.20 | | Минуле
На прохід форварда до небесних воріт
Роман Трифонов
Хочеться думати, що вони дивляться на небесному ютюбі нарізку фінтів Дієго Марадони і той прохід через пів поля на стадіоні «Ацтека»
27.11.20 | | Дискурси
«Цього газогону не буде!»
Максим МУЛЯР
Трамп і Байден мають мало точок дотику. Однак німецько-російський газопровід «Північний потік – 2» поєднав обох. Зміна влади в Білому домі не врятує газпромівський мегапроєкт від санкцій.
27.11.20 | | У світі
Пацієнт радше живий, ніж мертвий
Оксана Кісь, Сергій Колотілов, Леонід Яценко
Чи можна “вилікувати” українську науку за один рік? Про те, як працював Національний фонд досліджень України цього року і чим були зумовлені проблеми в його роботі
27.11.20 | | Наука
Помер перекладач Левко Грицюк.
Завтра, у п’ятницю, Львів попрощається із українським скандинавістом, журналістом, перекладачем та активним учасником літературного життя Левком Грицюком, який помер 25 листопада у віці 37 років.
26.11.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.