Сербського посла в Чорногорії оголошено персоною нон ґрата.

Белград у відповідь наказав чорногорському амбасадорові полишити Сербію.

 

                                      Владімір Божовіч

 

Чорногорія оголосила посла Сербії в Подгориці Владіміра Божовіча персоною нон ґрата, йому запропонували залишити країну. Про це повідомило сербське видання «Политика» з покликом на заяву, опубліковану на сайті Міністерства закордонних справ Чорногорії в суботу, 28 листопада.

 

За твердженням чорногорського зовнішньополітичного відомства, таке рішення ухвалено відповідно до статей 9 та 41 Віденської конвенції про дипломатичні привілеї та імунітети. Божовічу закидають, що він упродовж тривалого часу втручався у внутрішні справи Чорногорії, незважаючи на неодноразові попередження про неприпустимість такої поведінки.

 

«Після тривалого і постійного втручання у внутрішні справи Чорногорії, поведінки та заяв, несумісних зі звичними та прийнятними стандартами виконання дипломатичних функцій, після кількох усних та письмових попереджень про неприйнятність такої поведінки, вчора посол Божовіч назвав незаконну та нелегітимну Подгорицьку асамблею 1918 року "визволенням" і "свободою волевиявлення" чорногорського народу. Цим він ще раз, найбезпосереднішим чином, принизив державу, яка надала йому дипломатичну гостинність», – йдеться в заяві.

 

МЗС Чорногорії теж нагадав, що 29 листопада 2018 року парламент Чорногорії ухвалив резолюцію про скасування рішення Подгорицької асамблеї сторічної давнини, «тому висловлювання посла Сербії принижують чинний чорногорський парламент».

 

Через кілька годин Сербія вжила «дзеркального заходу» й оголосила персоною нон ґрата амбасадора Чорногорії в Бєлграді Тарзана Мілошевича. Сербське Міністерство закордонних справ наказало дипломату покинути країну протягом 72 годин.

29.11.2020

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