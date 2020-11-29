У Києві 1740 захворювань на COVID-19 за добу.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 12 978 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 722 679.
Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.
Упродовж минулої доби найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1740), в Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854), Київській (782) та Харківській (704) областях.
За день в Україні констатували смерть 120 людей. Загалом за час епідемії померло 12 213 осіб.
Зміна кількості виявлених випадків COVID-19 у порівнянні з попереднім тижнем
29.11.2020