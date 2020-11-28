Роковини Голодомору: Ветерани Львова закликали демонтувати "Монумент слави".

Ветерани війни на Донбасі, активісти низки націоналістичних та ветеранських організацій Львова звернулися до міської влади зі закликом здійснити цілковитий демонтаж меморіальної композиції "Монумент бойової слави радянських збройних сил" на вулиці Стрийській. Натомість вони закликали владу ініціювати зведення меморіалу пам'яті воїнів усіх періодів історії України.

Про це йдеться у зверненні, поширеному ветеранами перед Днем пам'яті жертв голодоморів.

"21 листопада ми святкували День гідності та свободи. А 28 листопада ми вшановуємо пам’ять замордованих московсько-більшовицькою владою, яка влаштувала Голодомор у 1932-33 роках для винищення українців. Хтось запалить лампадку, хтось зробить фотку чи рамку з колосками, а хтось просто тихо помолиться. І це правильно, бо ми маємо пам’ятати про жертовність українського народу. Але чи готові ми, львів’яни, мати чисте сумління перед загиблими у часі Голодомору українцями, допоки в "Українському П’ємонті" стоїть монумент армії радянського окупаційного режиму, який влаштував цей геноцид?" – ідеться у зверненні.

Автори наголошують, що це "не пам’ятник загиблим солдатам Другої світової війни", а це монумент слави збройних сил СССР, "який возвеличує «красную армію» з початку 20-х років 20 століття і до розпаду [Радянського] союзу".

Учасники українсько-російської війни звернулися до голови міста Андрія Садового, а також політичних партій, обраних до міської ради, зі закликом завершити демонтаж композиції. "Майте гідність, проявіть сміливість та покажіть свій український гонор", – ідеться у зверненні.

Згідно з баченням авторів заяви, біля Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного має постати меморіал українських воїнів всіх періодів історії України.

Нагадаємо, скульптурний ансабль на вулиці Стрийській уже частково демонтовано. У звичній формі стоїть лише скульптурна група, що складається з алегоричних фігур радянського воїна і "Батьківщини-матері".

Натомість 30-метровий пілон демонтували за рішенням міської влади у 2018 році: згідно з оцінкою фахівців, конструкція перебувала в аварійному стані. Натомість п'ять горельєфів, розташованих на стовпі (вони символізували основні роди військ "Червоної армії" – піхотинець, танкіст, артилерист, льотчик, матрос) передали на зберігання до музею "Територія терору".

Іще один елемент композиції, стелу з тематичними горельєфами (ориґніальні назви – "Народження Червоної армії", "Громадянська війна", "Визволення Західної України", "Рік 1941-й", "Велика Вітчизняна війна" і "Перемога"), затулили металевою загорожею.

Взимку 2020 року політик Михайло Добкін заявив про те, що він викупив на "чорному ринку" барельєф "Орден перемоги", нібито збитий зі стели. Львівська влада тоді розвела руками: ніхто не надавав дозволу на демонтаж цього елемента.

Нагадаємо, у травні 2007 року Львівська міськрада створила комісію, яка мала розглянути питання про можливий демонтаж меморіалу або видалення окремих його елементів як "імперсько-більшовицьких символів".

У лютому 2014 року виконком Львівської міської ради обговорив питання про знесення "Монументу слави" на вулиці Стрийській. Після дебатів Ратуша повідомила, що пам'ятник "ніхто не збирається зносити" (виникли побоювання, що це підживлюватиме заворушення на сході та на півдні країни).

У квітні 2016 року депутати Львівської міської ради від Української галицької партії звернулися до міського голови зі заявою, в якій просили демонтували "Монумент слави", вважаючи, що монумент порушує закони про декомунізацію.

Упродовж кількох років монумент зазнавав різноманітних актів вандалізму. У лютому 2018 року представники правих організацій прийшли до пам'ятника і відкрито почали збивати із нього від нього елементи композиції і залишили напис: "Пам'ятник окупантам". Після цього львівська влада відважилася знести стелу.

Український інститут національної пам'яті повідомив у своєму листі: "Монумент бойової слави радянських збройних сил" не підпадає під закон про декомунізацію. Однак додав, що львівська влада має достатньо повноважень, щоб на власний розсуд розпорядитися скульптурою.