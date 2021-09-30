У Коломиї демонтували пам'ятник радянським воїнам.

Сьогодні, 30 вересня, у Коломиї на Івано-Франківщині комунальники демонтували пам’ятник воїнам радянської армії, що загинули в роки Другої світової війни. Про це повідомив голова Коломийської об’єднаної громади Богдан Станіславський.

«Позбуваємося радянської ідеології. Сьогодні демонтували аварійний пам’ятник на площі Скорботи. В цілому, меморіал чекає подальшої реконструкції на основі проєкту, схваленого ще у 2018 році», – зазначив Богдан Станіславський у дописі на своїй facebook-сторінці.

У майбутньому площа Скорботи стане місцем гідного вшанування героїв України, які боролися за її волю та незалежність. За проєктом, який переміг у 2018 році, замість скульптури радянського солдата має з'явитися стилізований герб України. Наразі проводять технічно-кошторисний розрахунок необхідних робіт.



Меморіал вшанування жертв Другої світової війни на території кладовища на вулиці Бандери.

Нагадаємо, пам’ятник воїнам радянської армії у Коломиї був споруджений 1954 року. Додамо, мешканці Коломиї одними з перших повалили пам'ятник Леніну ще на початку 90-х років ХХ століття. 1991 року в місті встановили пам'ятник Степану Бандері.

Фото dzerkalo.media, facebook.com/b.stanislavskyi