На Одещині скинули пам'ятник Леніну, вже буцім останній в Україні.

У селі Старі Трояни Болградського району на Одещині демонтували останній в регіоні пам’ятник Володимирові Леніну.

Про це повідомив керівник громадської організації “Декомунізація. Україна” Вадим Поздняков на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з його інформацією, цей монумент був останнім не лише в Одеській області, а й в усій Україні.

"Останній пам'ятник Леніну на території України повалено! (Окрім окупованих і закритих територій, як заводи і санаторії). Він стояв у селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одеської області", – поінформував Поздняков.

Український блогер Сергій Стерненко пообіцяв найближчим часом оприлюднити відеозапис демонтажу. "Ніщо не зупинить декомунізацію, час якої настав", – прокоментував колишній очільник "Правого сектору" на Одещині.

Болградський район – найповільніший у виконанні декомунізації в Україні. Буквально 21 січня в селищі Калчева офіційно демонтували пам’ятник Леніну за розпорядженням місцевої влади. Але Старі Трояни продовжували саботувати закон аж до минулої ночі.

Стерненко також повідомив, що поруч, у селі Холмське Арцизького району, відбили ніс на погрудді комуністичного ідеолога Маркса. Місцеві мешканці намагалися приховати монумент від декомунізації й казали, що то скульптура на честь болгарського поета Христо Ботева.

Напередодні директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович ініціював зустріч із представниками Міністерства внутрішніх справ, щоби забезпечити завершення декомунізації.

"Хочемо предметно розглянути не тільки випадок із портретами Леніна і Сталіна на водонапірній вежі в Новгороді-Сіверському, а й досі не демонтовані символи комуністичного тоталітарного режиму в Овручі, Коростені, Житомирі, Горішніх Плавнях", – сказав Дробович у коментарі аґенції "Інтерфакс-Україна".