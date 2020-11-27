Попри виклики карантину, «ДахаБраха» дасть ексклюзивний концерт у Львові.

 

У Львові у середу, 9 грудня, відбудеться ексклюзивний виступ українського етногурту DakhaBraha. Концерт відбудеться у Malevich Concert Arena, повідомили організатори.

 

Фото https://bigshow.ua

 

Спершу концерт гурту у межах всеукраїнського туру планували провести у Львівській національній опері 6 грудня. Проте з огляду на введення карантину вихідного дня та обмеження щодо кількості відвідувачів, дати туру та локації їх проведення зазнали корекцій.

 

«Останні виступи гурту довели, що жоден концертний зал не може вмістити всіх охочих, тому 9 грудня музиканти влаштують грандіозний живий виступ у одному з найбільших клубів Східної Європи. Львів’ян запрошують послухати гурт, який став справжнім музичним феноменом, адже жодна група так філігранно і сучасно не розпоряджалася українським фольклором. Концерт відбудеться із дотриманням карантинних вимог», – повідомляють організатори.

 

Усі, хто придбали квитки на перенесений на 2021 рік концерт у Львівському оперному театрі, можуть обміняти їх за номіналом на цьогорічну подію – для цього необхідно написати на bigshow.agency@gmail.com.

 

Фото www.berkeleyside.com

 

Зазначимо, що за 16 років свого існування гурт випустив шість студійних альбомів та дав сотні виступів по всьому світу. Зокрема, DakhaBraha першими з українських музикантів виступили на Glastonbury, були гостями на KEXP та в шоу Джулза Голланда.

 

У березні квартет удостоїли Шевченківської премії за альбом 2016 року «Шлях». Думки в академічних колах розділилися: дехто потрактував це як розмивання рамок премії, інші зраділи її осучасненню.

 

Навесні DakhaBraha презентували новий альбом Alambari, записаний торік у Бразилії. «Alambari — наша бразильська зупинка на цьому маршрутi. I хоча в цьому матерiалi немає суто бразильскої автентики, хтозна-як територія та мiсцевiсть вплинули на нас пiд час запису», — описують свій альбом у гурті.

 

Наприкінці 2020 року гурт визнали «Артистами року» за версією премії JagerViber Ukraine, яка формується на основі громадського голосування.

 

27.11.2020

До теми

Поширити
Збруч
«Цього газогону не буде!»
Максим МУЛЯР
Трамп і Байден мають мало точок дотику. Однак німецько-російський газопровід «Північний потік – 2» поєднав обох. Зміна влади в Білому домі не врятує газпромівський мегапроєкт від санкцій.
27.11.20 | | У світі
Пацієнт радше живий, ніж мертвий
Оксана Кісь, Сергій Колотілов, Леонід Яценко
Чи можна “вилікувати” українську науку за один рік? Про те, як працював Національний фонд досліджень України цього року і чим були зумовлені проблеми в його роботі
27.11.20 | | Наука
Помер перекладач Левко Грицюк.
Завтра, у п’ятницю, Львів попрощається із українським скандинавістом, журналістом, перекладачем та активним учасником літературного життя Левком Грицюком, який помер 25 листопада у віці 37 років.
26.11.20 | | Штука
А нам – і Бога, і пана
Ірина Степаняк
Фільм  «Номери» унікальний тим, що його Олег Сенцов зрежисерував  дистанційно, із виправної колонії № 8 «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі. Про що промовляє він до нас та які мікросюжети режисерської антиутопії вже давно стали сьогоденням?
26.11.20 | | Штука
Ковбаса не літає
Марк Зархін
Критичне мислення, креативність, колаборативність і комунікативність. Але без базових цінностей людство не виживе. Бо нові цінності – це поверхневі, косметичні речі
26.11.20 | | Галичина
Великий Герб – великі суперечки
Анна ГЕРИЧ
Чи є підстави для критики, яким має бути Великий Герб, і чи оприлюднений проєкт можна вважати остаточним – розмірковують геральдисти й народні депутати.
26.11.20 | | Україна
Зневажені усіх країн, єднайтесь
Артуро Перес-Реверте
Нарешті ми маємо господарів, яких хочемо мати: фанатиків і опортуністів, яких підтримує інфантильне мислення мільйонів йолопів
25.11.20 | | Дискурси
Шопен без інстаграму
Марта Кузій-Андрущак
«Раніше було краще!» – так зручно ідеалізувати минуле і не бачити проблем часу. На що могли відволікатися сучасники Шопена якщо ґаджетів тоді ще не було? І що ж сьогодні може утримувати увагу слухача?
25.11.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.