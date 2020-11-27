Попри виклики карантину, «ДахаБраха» дасть ексклюзивний концерт у Львові.

У Львові у середу, 9 грудня, відбудеться ексклюзивний виступ українського етногурту DakhaBraha. Концерт відбудеться у Malevich Concert Arena, повідомили організатори.

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Спершу концерт гурту у межах всеукраїнського туру планували провести у Львівській національній опері 6 грудня. Проте з огляду на введення карантину вихідного дня та обмеження щодо кількості відвідувачів, дати туру та локації їх проведення зазнали корекцій.

«Останні виступи гурту довели, що жоден концертний зал не може вмістити всіх охочих, тому 9 грудня музиканти влаштують грандіозний живий виступ у одному з найбільших клубів Східної Європи. Львів’ян запрошують послухати гурт, який став справжнім музичним феноменом, адже жодна група так філігранно і сучасно не розпоряджалася українським фольклором. Концерт відбудеться із дотриманням карантинних вимог», – повідомляють організатори.

Усі, хто придбали квитки на перенесений на 2021 рік концерт у Львівському оперному театрі, можуть обміняти їх за номіналом на цьогорічну подію – для цього необхідно написати на bigshow.agency@gmail.com.

Фото www.berkeleyside.com

Зазначимо, що за 16 років свого існування гурт випустив шість студійних альбомів та дав сотні виступів по всьому світу. Зокрема, DakhaBraha першими з українських музикантів виступили на Glastonbury, були гостями на KEXP та в шоу Джулза Голланда.

У березні квартет удостоїли Шевченківської премії за альбом 2016 року «Шлях». Думки в академічних колах розділилися: дехто потрактував це як розмивання рамок премії, інші зраділи її осучасненню.

Навесні DakhaBraha презентували новий альбом Alambari, записаний торік у Бразилії. «Alambari — наша бразильська зупинка на цьому маршрутi. I хоча в цьому матерiалi немає суто бразильскої автентики, хтозна-як територія та мiсцевiсть вплинули на нас пiд час запису», — описують свій альбом у гурті.

Наприкінці 2020 року гурт визнали «Артистами року» за версією премії JagerViber Ukraine, яка формується на основі громадського голосування.