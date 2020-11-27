ОП: У переговорах по Донбасу є рух уперед.

 

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко запевнив, що Володимир Зеленський має комплексне бачення, як досягнути миру на Донбасі, й Україна поступово йде у цьому напрямку.

 

Про це Тимошенко сказав у інтерв'ю програмі "Бацман", передає пресслужба ОП.

 

 

Заступник Андрія Єрмака зауважив, що на Донбасі вже чотири місяці зберігається "режим тиші", хоча є й факти загибелі військовиків і обстріли. Однак у порівнянні з минулими роками кількість втрат та обстрілів зменшилася.

 

Тимошенко висновує, що в питанні досягнення миру в Україні є рух уперед, а не "біг на місці".

 

"Ніхто не міг два чи три роки тому подумати, що Сенцов сюди повернеться, чи про те, що ми зможемо повернути таку кількість людей. Певними кроками – вони можуть бути маленькими, але ми все одно рухаємося", – запевнив він.

 

Заступник керівника ОП додав, що для досягнення миру та реінтеграції тимчасово окупованих територій українська влада також відбудовує країну, ремонтує дороги, відновлює інфраструктуру – щоб у людей на непідконтрольних територіях був приклад, як можна жити в Україні.

 

27.11.2020

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