В Україні 16 тисяч захворювань на COVID-19 за добу.

Шопен без інстаграму

Марта Кузій-Андрущак

«Раніше було краще!» – так зручно ідеалізувати минуле і не бачити проблем часу. На що могли відволікатися сучасники Шопена якщо ґаджетів тоді ще не було? І що ж сьогодні може утримувати увагу слухача?