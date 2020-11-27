В Україні 16 тисяч захворювань на COVID-19 за добу.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 16 218 нових випадків захворювання на COVID-19. Загальне число випадків ковіду зросло до 693 407.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували на Дніпропетровщині (1773), в Києві (1520), у Запорізькій (1003), Київській (994), Одеській (966), Сумській (928) та Львівській (898) областях.

 

Упродовж доби в Україні зареєстрували 192 смерті. Загалом, за час пандемії внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, померло 11 909 людей.

 

27.11.2020

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