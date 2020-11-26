Аваков підтримав ідею оголошення повного карантину.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтримав ідею оголошення в Україні повного локдавну для протидії поширенню коронавірусної хвороби. Аваков вважає, що карантин слід оголосити негайно.

Про це міністр сказав у коментарі телеканалу "Україна 24".

"Моя особиста точка зору – що необхідно вводити локдаун якомога швидше, дійсно тривалістю три або чотири тижні, не потрібно ховатися за політичними гаслами або якимись зручними формулюваннями, тому що мова йде про дуже системні і великі ризики для здоров'я наших людей", – сказав міністр.

Міністр вважає, що локальні карантинні заходи не є дієвими.

"У нас немає ситуації, щоб десь було добре, а десь погано. У нас всюди ситуація приблизно однаково негативна... Я вважаю, що коли заповненість лікарень 70%, – це грань катастрофи. Коли медична система зруйнується, – буде пізно реагувати. Тому реагувати потрібно прямо зараз. Державі важко. Бюджет у катастрофічному стані, але і ризики такі, що зараз потрібно ухвалювати серйозні рішення... Моя точка зору – радикальний локдаун негайно, не менше трьох тижнів", – підсумував очільник МВС.

Раніше міністр культури Олександр Ткаченко заявив: Україна мусить готуватися до відновлення сильного карантину – під Новий рік і різдвяні свята.