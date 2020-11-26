Аваков підтримав ідею оголошення повного карантину.

 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтримав ідею оголошення в Україні повного локдавну для протидії поширенню коронавірусної хвороби. Аваков вважає, що карантин слід оголосити негайно.

 

Про це міністр сказав у коментарі телеканалу "Україна 24".

 

 

"Моя особиста точка зору – що необхідно вводити локдаун якомога швидше, дійсно тривалістю три або чотири тижні, не потрібно ховатися за політичними гаслами або якимись зручними формулюваннями, тому що мова йде про дуже системні і великі ризики для здоров'я наших людей", – сказав міністр.

 

Міністр вважає, що локальні карантинні заходи не є дієвими.

 

"У нас немає ситуації, щоб десь було добре, а десь погано. У нас всюди ситуація приблизно однаково негативна... Я вважаю, що коли заповненість лікарень 70%, – це грань катастрофи. Коли медична система зруйнується, – буде пізно реагувати. Тому реагувати потрібно прямо зараз. Державі важко. Бюджет у катастрофічному стані, але і ризики такі, що зараз потрібно ухвалювати серйозні рішення... Моя точка зору – радикальний локдаун негайно, не менше трьох тижнів", – підсумував очільник МВС.

 

 

Раніше міністр культури Олександр Ткаченко заявив: Україна мусить готуватися до відновлення сильного карантину – під Новий рік і різдвяні свята.

 

 

26.11.2020

До теми

Поширити
Збруч
Помер перекладач Левко Грицюк
Завтра, у п’ятницю Львів попрощається із українським скандинавістом, журналістом, перекладачем та активним учасником літературного життя Левком Грицюком, який помер 25 листопада  у віці 37 років.
26.11.20 | | Штука
А нам – і Бога, і пана
Ірина Степаняк
Фільм  «Номери» унікальний тим, що його Олег Сенцов зрежисерував  дистанційно, із виправної колонії № 8 «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі. Про що промовляє він до нас та які мікросюжети режисерської антиутопії вже давно стали сьогоденням?
26.11.20 | | Штука
Зневажені усіх країн, єднайтесь
Артуро Перес-Реверте
Нарешті ми маємо господарів, яких хочемо мати: фанатиків і опортуністів, яких підтримує інфантильне мислення мільйонів йолопів
25.11.20 | | Дискурси
Шопен без інстаграму
Марта Кузій-Андрущак
«Раніше було краще!» – так зручно ідеалізувати минуле і не бачити проблем часу. На що могли відволікатися сучасники Шопена якщо ґаджетів тоді ще не було? І що ж сьогодні може утримувати увагу слухача?
25.11.20 | | Штука
Основа соціального взаєморозуміння
Дослідження демонструє, як у людському мозку виникає емпатія та вміння поставити себе на місце іншого.
24.11.20 | | Наука
Дві розмови: з отцем і з владикою
кир Борис ҐУДЗЯК
«Досвід християнства, без сумніву, є радісним, але пасхальним, тобто в ньому завжди є як хрест, так і Воскресіння». Ювілей Президента УКУ
24.11.20 | | Минуле
Кинуті заньківчани
Надія Слободян
Міністерство культури спустило справу театру ім. М. Заньковецької на гальмах. Очікуваний «ревізор» так і не приїхав. Кримінальні провадження тривають.
24.11.20 | | Штука
Які заходи найефективніше стримують COVID-19?
Дослідники створили математичну модель, з якої випливає, що соціальне дистанціювання завжди запобігає поширенню COVID-19, а ефективність «соціальних бульбашок» та масок залежить від обставин.
23.11.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.