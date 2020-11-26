Москва виявилася беззахисною перед американською ракетною атакою.

Такий висновок зробили експерти після випробування нової російської системи ПРО.

Москва беззахисна перед масованою ракетною атакою з боку Сполучених Штатів. Про це заявив головний редактор російського військового журналу «Арсенал Отечества» полковник у запасі Віктор Мураховський, коментуючи інформаційному порталу lenta.ru проведене Росією останнє випробування нової системи протиракетної оборони (ПРО).

«Але треба розуміти, що і можливості ракет, і їхня обмежена кількість дозволяє говорити тільки про перехоплення одиничних цілей. Тобто вона не призначена для відбиття масованих атак по Москві і її промисловому комплексу», – визнав фахівець.

За його словами, під час випробувань було запущено виріб 53Т6, що являє собою «модернізовану радянську ракету комплексу А-135». Віктор Мураховський нагадав, що на даний час тільки США і Росія мають повноцінні системи ПРО.

Військовий експерт Олексій Леонков зауважив, що під час останнього випробування був задіяний мобільний комплекс ПРО А-235 «Нудоль», з прийняттям на озброєння якого «закінчиться будівництво російської ешелонованої системи повітряно-космічної оборони».