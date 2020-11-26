УЄФА присудила Україні технічну поразку за хворобу у Швейцарії.

 

Апеляційний комітет Унії європейських футбольних асоціацій (UEFA) вирішив, що матч Ліги націй між Україною та Швейцарією в Люцерні не відбувся через провину української збірної. Команді Андрія Шевченка присудили технічну поразку – 0:3. Відтак синьо-жовті вилітають у нижчий дивізіон Ліги націй.

 

Про це йдеться в повідомленні на офіційній інтернет-сторінці UEFA.

 

 

"Визнати, що матч між Швейцарією та Україною, який мав відбутися 17 листопада 2020 року, був зірваний Українською асоціацією футболу (відтак вважається, що вона програла матч 3:0)", – йдеться у повідомленні UEFA.
 

Українська асоціація футболу не погодилася з рішенням дисциплінарної інстанції.

 

"Після отримання резолютивної частини рішення Апеляційного комітету УЄФА УАФ заявляє про свою категоричну незгоду з ним та про свій намір оскаржити дане рішення у Спортивному арбітражному суді в м. Лозанна одразу після отримання повного тексту рішення з мотивувальною частиною", – заявив віцепрезидент УАФ, генеральний секретар асоціації Юрій Запісоцький.

 

Нагадаємо, напередодні швейцарські лікарі посадили українську команду на карантин і заборонили їй брати участь у матчі. Відтак UEFA констатувала, що гра не відбудеться. Українській команді через невихід на поле може загрожувати технічна поразка.

 

"Позиція Української асоціації футболу щодо скасованого матчу Ліги націй-2020/2021 Швейцарія-Україна залишається незмінною: національна збірна готова до поєдинку в тому складі, який зараз перебуває у Швейцарії, і ми докладаємо всіх необхідних зусиль для того, щоб гра відбулася 18 листопада... Позиція УАФ базується на чіткому переконанні в тому, що гравці й персонал збірної, які отримали негативні результати тестів на COVID-19, мають право брати участь у матчі згідно з протоколом УЄФА про повернення до гри", – ідеться в заяві.

 

Штаб дружини зазначає, що в списку збірної для участі в поєдинку є понад 13 гравців (у тому числі один воротар), як і вимагає реґламент. "Тому ми просимо УЄФА сприяти отриманню від місцевої влади у Швейцарії рішення про звільнення протестованих гравців від карантину й дозволу на їхню участь у матчі", – закликали в команді.

 

Нагадаємо, гра між Швейцарією та Україною мала відбутися 17 листопада в Люцерні. Дві команди в очному двобої мали розіграти долю передостаннього місця в своїй групі. Відтак краща збірна залишилася би в еліті, а лузер вилетів би в нижчий дивізіон. Україна перед грою мала 6 пунктів, а Швейцарія – 3. Для того, аби вибити Україну вниз, швейцарці мусили перемогти з перевагою в два м'ячі і більше (3:0 – якраз ідеально!).

 

Уже в самій Швейцарії восьмеро гравців збірної України отримали позитивні тести на COVID-19. Епідеміолог Люцерна посадив українську команду на карантин. UEFA запропонувала Україні виставити на матч новий склад команди, що не контактував із хворими. Штаб Андрія Шевченка оголосив, що диспонує 13 здоровими гравцями (котрі отримали неґативні результати тестування) і готовий випустити команду на поле зі старої заявки в обумовлений час. Однак штаб назвав нереальним варіант із набором нових гравців.

 

26.11.2020

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