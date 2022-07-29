UEFA розслідує гидке скандування турецьких вболівальників.

Фани «Фенербахче» горланили: «Владімір Путін», коли київське «Динамо» забило гол.

Спілка європейських футбольних асоціацій (UEFA) оголосила про початок дисциплінарного розслідування у зв'язку з поведінкою вболівальників турецької команди «Фенербахче» на матчі з київським «Динамо». Про це UEFA повідомила на своєму офіційному сайті.

Увечері 27 липня у Стамбулі на стадіоні «Шюкрю Сараджоґлу» під час матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів фанати «Фенербахче» почали скандувати «Ла-ла-ла, Володимир Путін!», коли на 57-й хвилині півзахисник української команди Віталій Буяльський відкрив рахунок та почав святкувати перед фанатами забитий гол. Київське «Динамо» виграло цю зустріч у додатковий час з рахунком 2:1 та пройшло до наступного раунду.

Через негідні вигуки турецьких фанатів головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу не прийшов на післяматчеву пресконференцію. Він заявив журналістам, що спортивна спільнота не може прийняти таку поведінку фанатів. «Не очікував, що будуть такі кричалки. Дуже шкода», – додав тренер.

Амбасадор України у Туреччині Василь Боднар сказав, що цей інцидент його глибоко засмутив.

Керівництво «Фенербахче», своєю чергою, відхрестилося від дій уболівальників. «Ми ще раз нагадуємо нашу офіційну позицію, яка полягає в тому, що спорт має залишатися поза політикою», – заявили у клубі.