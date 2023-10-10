Російських футбольних юніорів таки не допустять до європейських змагань.

Відповідне рішення увалив виконком UEFA.

 

 

Російські юніорські збірні з футболу не зможуть взяти участі у відбіркових іграх на Чемпіонат Європи з футболу 2025 року. Виконавчий комітет Асоціації європейських футбольних асоціацій (Union Européenne de Football Association – UEFA) на своєму засіданні у швейцарському Ньйоні у вівторок, 10 жовтня, ухвалив рішення відмовитися від планів дозволити російським командам з гравцями молодше 17 років брати участь у міжнародних змаганнях. Про це повідомило видання Der Spiegel з покликом на інформацію від джерел  в UEFA.

 

«Питання було знято з порядку денного, оскільки не вдалося знайти технічного рішення, яке б дозволило російським командам взяти участь в іграх», – повідомили в Європейському футбольному союзі. 

 

Нагадаємо, що 26 вересня UEFA несподівано ухвалила рішення допустити юнацькі збірні Росії до міжнародних змагань цього сезону. «UEFA усвідомлює, що дітей не слід карати за дії, відповідальність за які лежить винятково на дорослих, і твердо переконана, що футбол ніколи не повинен переставати надсилати меседжі миру та надії», – зазначили тоді в організації. При цьому матчі за участю юніорів із РФ мали проходити без російського прапора та гімну, національної ігрової форми і не на території Росії.

 

Відтак пролунала різка критика з цього приводу. Більше десяти національних федерацій футболу заявили, що не бажають змагатися з російськими командами. Понад 10 футбольних асоціацій, зокрема Англії, Польщі, Латвії, Литви, України та Румунії, заявили про бойкот матчів за участю російських команд.

 

Німецька футбольна спілка DFB підтримала рішення UEFA, за що була розкритикована Міністерством внутрішніх справ Німеччини, до компетенції якого входить спортивна політика. «Допоки президент Росії Путін продовжує війну проти України, було б абсолютно неправильно відчиняти Росії та Білорусі двері до міжнародних змагань», – заявила федеральна міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser).

10.10.2023

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